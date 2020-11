"جي4" فيروس جديد في الصين منحدر من سلالة الخنازير.. تعرف على خصائصه (فيديو)

واستضاف البرنامج الدكتور عبد المؤمن يحيى مكي- أخصائي علم الفيروسات في مستشفى كلود برنار في ليون، والخبير في وزارة الصحة الفرنسية والخبير السابق في الأنفلونزا بمنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور مكي، إن فيروسات الأنفلونزا هي الفيروسات التاجية والموجودة عند الطيور بصفة عامة منذ القدم، وخاصة تلك التي تهاجر من قارة إلى الأخرى ومنها التي يربيها الإنسان في البيت وبدأت تنتقل منه العدوى للإنسان.

وأوضح أنه في حالة فيروس كورونا المستجد وهو من نوع هذه الفيروسات، فإنه يختلف عن هذه الفيروسات بخصائص، منها أن الحمض النووي لفيروس كورونا عبارة عن سلسلة، بخلاف الفيروسات الأخرى التي تتكون من 8 أجزاء متراكبة على بعضها.

ونتيجة لهذه الخاصية، يأتي الاختلاف بين الفيروسات التاجية وفيروس كورونا، هو أن الفيروس عندما يدخل إلى خلية جسم الإنسان، يدخل عن طريق القناة القابلة، ثم ينتشر منها بمساعدة البروتين الدهني الخاص به.

وعن الفيروس الجديد الذي حذرت منه الصين، قال مكي إن الفرق في الانتشار السابق للفيروسات انها انتقلت من الطيور للإنسان، أما في حالة الفيروس الجديد فإنه موجود في الخنازير وانتقل منها للإنسان.

الفيروس الجديد

وأفادت دراسة جديدة نشرتها دورية أمريكية الأسبوع الماضي أن فيروسا جديدا من فيروسات الإنفلونزا اكتُشف في خنازير بالصين أصبح أكثر عدوى للبشر، وأوصت بمراقبته من كثب خشية أن يتحول إلى "فيروس وبائي" محتمل.

وأظهرت الورقة المنشورة في الدورية الأمريكية أن فريقا من الباحثين الصينيين درس فيروسات الإنفلونزا المكتشفة في الخنازير بين عامي 2011 و2018 ورصد فيروس جي4 وهو من سلالة فيروس إتش1 إن1 "وبه كل السمات المميزة الضرورية لفيروس وبائي مرشح".

But every indication is that the G4 virus would have to undergo some evolutionary change to spread readily in people, and it may never do that.

If it does? We know how to make vaccines for influenza viruses. It could be included in the seasonal vaccine; the only issue is timing.

— Carl T. Bergstrom (@CT_Bergstrom) June 29, 2020