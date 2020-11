بمائدة ممتدة.. الآلاف ينظمون "حفل وداع" لفيروس كورونا (فيديو)

وأظهر الفيديو مائدة بطول 500 متر على جسر تشارلز في براغ، جلس إليها الآلاف، دون تباعد اجتماعي، لتناول العشاء معاً للاحتفال برحيل فيروس كورونا من البلاد.

ويبلغ عدد الناس في تشيكيا(جمهورية التشيك) 10 ملايين نسمة، ولكن بالرغم من ذلك بها أقل من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا و350 حالة وفاة فقط.

People in Prague gathered around a 500-metre-long dinner table to celebrate the end of most #Covid19 restrictions in the Czech Republic 🎉🍽️

— The Telegraph (@Telegraph) July 1, 2020