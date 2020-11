أمريكية بيضاء ترفع سلاحها في وجه امرأة سوداء وابنتها.. ماذا حدث؟ (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو،امرة بيضاء تحمل مسدسا، تصوبه نحو امرأة أخرى وهي تصرخ في وجهها، بموقف للسيارات، في أوكلاند بولاية ميشيغان يوم الأربعاء.

وصرخت المرأة البيضاء في عصبية" ابتعدي من هنا وإلا أطلقت عليك الرصاص أنت وابنتك"، ليبدأ جدل حاد بين المرأتين في موقف السيارات.

The woman with the gun and the driver of this van have both been charged with felony assault, Oakland County, Michigan, sheriff says. https://t.co/ikzh65OOz9

