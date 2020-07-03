أردوغان: مستمرون في التعاون مع الحكومة الليبية "بعزم وإصرار"

وأضاف أردوغان: "وزير دفاعنا (خلوصي أكار) في زيارة إلى ليبيا لمواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق".

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر إلى العاصمة الليبية طرابلس الجمعة.

وأكد أكار أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل الشعب الليبي وستظل إلى جانب "الأشقاء الليبيين دائما".

وقال أكار خلال زيارته "مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني" في طرابلس: "سنواصل دعم أشقائنا الليبيين ليعيشوا براحة وسعادة وأمان أكبر".

وأضاف: " أود منكم أن تعلموا أننا نقف إلى جانبكم اليوم وغدا أيضا، وأننا سنفعل كل مايلزم من أجل أشقائنا الليبيين، في إطار تعليمات السيد الرئيس (أردوغان)".

وقال أكار: " أنتم على حق وستنتصرون، نحن نؤمن بذلك، أما الآخرون فسيلقون جزاء طغيانهم، وسيخسرون هم ومن يدعمهم أيضا وسينهزمون".

وزير الدفاع التركي: سنفعل كل مايلزم من أجل أشقائنا الليبيين

خلال زيارته "مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني" في العاصمة #طرابلس برفقة رئيس الأركان غولر، حيث التقى جنودا أتراكا وليبيين في المركز في إطار مذكرة التفاهم بين البلدينhttps://t.co/DE4duXwMbg — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 3, 2020

وكان البرلمان التركي وحكومة الوفاق الوطني الليبية أقرا مذكرة التفاهم المتعلقة بالحدود البحرية، كما أقرا مذكرة تفاهم ثنائية للتعاون الأمني والعسكري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرتي التفاهم يوم 5 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أقرهما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في اليوم نفسه، ودخلتا حيز التنفيذ رسميا يوم 8 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومؤخرا نجحت قوات الوفاق، بدعم تركي، في السيطرة على كامل العاصمة طرابلس ومدينتي ترهونة وبني وليد وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة "الوطية" الجوية وبلدات بالجبل الغربي.