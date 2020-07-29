وجبة شاورما تقتل طفلا وتسمم 700 شخص في الأردن

وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة طفل عمره 5 سنوات، واصابة 700 شخص في منطقة عين الباشا بتسمم غذائي بعد تناول وجبة شاورما حسب آخر احصائية.

وقالت في بيان "وفاة طفل عمره 5 سنوات متأثرا بحالة التسمم الجماعي"، بعد أن كان في العناية الفائقة في المستشفى ولم يستجب للعلاج.

وأدخل إلى المستشفيات صباح الثلاثاء نحو 100 شخص إثر التسمم، إلا أن وزارة الصحة أكدت أن عدد المصابين بالتسمم ارتفع حتى صباح اليوم الأربعاء إلى 700 شخص.

وقالت الوزارة إن "الفحوصات المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء أظهرت وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج (جرثومة إنتيركوكس فيكالس، وجرثومة كامبيلوباكتر)".

ونقل تلفزيون "المملكة" الرسمي عن مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة عدنان إسحق قوله إن "معظم الإصابات حالتها بين جيدة ومتوسطة، وجميعهم يتمتعون بوضع صحي جيد".

#الأردن

مأساة في "عين الباشا".

700 حالة تسمم بسبب "مايونيز" فاسد في مطعم شاورما، بعد عرضٍ رخيص، وأول وفاة لطفل جراء ذلك.

كل المطاعم تستحق المتابعة، لكن مطاعم الشاورما الشعبية؛ قصة لوحدها، وبخاصة "المايونيز" الذي لا يُحفظ مبرّدا.

لأهل الطفل خالص العزاء، وكتب الله للبقية الشفاء. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 29, 2020

وأشار إلى "خروج عدد كبير من المصابين من المستشفى، على أن يخرج الباقون اليوم الأربعاء، وقال إن "عدم تبريد الدواجن أفسد المادة الغذائية وتسبب بحالات التسمم".

وذكرت مواقع الكترونية إخبارية محلية أن سبب الإقبال على تناول وجبات الشاورما من المطعم الذي أوقف مالكه هو عرض وجبة الشاورما بدينار واحد فقط (نحو 1,4 دولار).

وتزامنت هذه الحادثة مع تأثر الأردن بموجة حر نادرة تجاوزت خلالها الحرارة في اليومين الماضيين ال40 مئوية في العاصمة عمّان.