مشاهدة تنقذ حياة مراسلة تلفزيونية بعد ملاحظتها لورم في رقبتها (فيديو)

وقررت المشاهدة إرسال بريد إلكتروني إلى المراسلة تدعوها فيه إلى زيارة الطبيب "لأن الأمر قد يكون ورما سرطانيا".

A bit of ~personal news~ to share. Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention. I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM — victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020

وبعد أن أجرت الصحفية الشابة، فيكتوريا برايس، الفحوصات تأكدت ملاحظات المشاهدة حيال الورم إذ اتضح أنه ورم خبيث.

وكتبت برايس عبر حسابها في تويتر" لدي بعض الأخبار الشخصية لأشاركها معكم اتضح أن لدي سرطان.. وأنا مدينة بذلك لإحدى المشاهدات الرائعات التي لفتت انتباهي إلى ذلك".

Peace out @TGHCares. Thanks for taking such good care of me 💕🦋 Homeward bound, sans thyroid but still with some tubes. Time for some much needed puppy cuddles. 🐕 pic.twitter.com/B19FlrrHyK — victoria price (@WFLAVictoria) July 28, 2020

وشاركت برايس، عبر حسابها في تويتر، صورا من داخل المستشفى بعد إجراء عملية لإزالة الورم السرطاني، موجهة الشكر للسيدة التي أنقذت حياتها.

وغردت قائلة:" لو لم أتلق رسالة البريد الإلكتروني هذه ما كنت اتصلت بالطبيب، ولكان السرطان استمر في الانتشار".