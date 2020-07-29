كورونا.. وفيات قياسية في أمريكا وصعود مفاجئ للإصابات في الصين

وزادت حالات الإصابة في الولايات المتحدة 64 ألف إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد، بعد انخفاض طفيف خلال اليومين السابقين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4.38 مليون حالة.

وسجلت كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وهي أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية يوم الثلاثاء.

وسجلت الولايات الثلاث 584 وفاة من أصل 1292 حالة وفاة جديدة، كما شهدت ولايات أركنسو ومونتانا وأوريجون زيادة قياسية يومية في الوفيات.

وفقدت الولايات المتحدة ما يقرب من 150 ألف شخص إجمالا منذ رصد الفيروس لأول مرة في البلاد في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى رقم للوفيات في العالم.

أطقم طبية في تكساس وسط انتشار فيروس كورونا

وبعدما اعتمد في الأيام القليلة الماضية خطابا أكثر جدية ورصانة للتحذير من مخاطر الوباء داعيا إلى وضع الكمامة، عكس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجدّدا التوجّه وعاد لنشر معلومات طبية مضلّلة.

وحذفت منصة تويتر في خطوة نادرة تسجيلا مصورا استخدمه الرئيس الأمريكي كانت قد حذفته منصة فيسبوك، يقول فيه أطباء للأمريكيين إن وضع الكمامات غير ضروري، وإن عقار هيدروسكي كلوروكين المضاد للملاريا يمكن أن يشفي المصابين بوباء كوفيد-19.

وخلصت غالبية السلطات الطبية إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكين خصوصا لم تثبت فاعليته في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، لا بل يمكن أن يكون مضرا للقلب.

وألغت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية في يونيو/حزيران التصريح الاستثنائي المعطى لاستخدامه في علاج المصابين بكوفيد.

الصين تسجل أعلى إصابات منذ منتصف أبريل/نيسان

في الصين التي انطلق منها الفيروس، قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 101 إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي أمس، وذلك أعلى عدد إصابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وذكرت اللجنة في بيان أن من بين الإصابات 89 في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب البلاد وإصابة واحدة في بيجين وثلاث حالات لقادمين من الخارج.

كما سجلت الصين 27 حالة دون أعراض، نزولا من 34 حالة في اليوم السابق، وحتى أمس الثلاثاء بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 84060 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

وبحسب موقع (WORLDOMETER) فقد بلغ عدد الحالات النشطة حول العالم حتى الساعة " 8 صباحا بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء" 5,774,518.. في حين بلغ عدد الحالات الحرجة والخطيرة حتى الوقت، 66,446.. وبلغ عدد الحالات المستقرة 5,708,072.

تكثيف الفحوص في الصين مع ارتفاع حالات الإصابة

تجارب تثبت فعالية لقاح مودرنا

وفي مجال البحث عن لقاحات لمكافحة فيروس كورونا، قالت شركة مودرنا إن التجارب التي أجرتها أدت إلى استجابة مناعية قوية ووفرت حماية من الإصابة بفيروس كورونا في دراسات أجريت على القردة.

وقالت الشركة في بيان صحفي الثلاثاء إن اللقاح ميرنا-1273، الذي أعطي للقردة وفر حماية للرئة والأنف من الإصابة ومنع المرض الرئوي في جميع الحيوانات.

ونشرت نتائج الدراسة التي أجريت على القردة في دورية (نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين) الطبية، وتظهر هذه النتائج تحسنا فيما يبدو على النتائج التي حققها لقاح أسترازينيكا في دراسة مماثلة.

موديرنا تقول إن تجاربها تثبت نجاح اللقاح في الوقاية من الفيروس

وبينما تزيد الدراسة على حيوانات الثقة في اللقاح، قالت شركة مودرنا إنها بدأت بالفعل الاختبارات على البشر.

وبدأت الشركة الإثنين مرحلة متأخرة من الدراسة تستهدف إجراء اختبارات على متطوعين أصحاء. وقد تفسح النتائج الإيجابية لهذه التجارب موافقة الجهات الرقابية والاستخدام والواسع للقاح في موعد أقصاه نهاية العام.

وينظر إلى اللقاحات الفعالة على أنها حاسمة في القضاء على الوباء الذي أدى إلى وفاة أكثر من 655 ألفا في العالم.