على طريقة المافيا.. شرطة نيويورك تختطف ناشطة من وسط مظاهرة (فيديو)

واعتقلت القوات الخاصة الناشطة الحقوقية "نيكي" بالقرب من منطقة "أبوليشن بارك" بمدينة نيويورك، في إحدى السيارات الكبيرة بدون أرقام أو علامات تحدد من قاموا باختطاف الناشطة "نيكي".

وظهرت قوات شرطة نيويورك بدراجاتها تباعاً ثم بدؤوا في إبعاد المتظاهرين عن السيارة وإفساح الطريق لها.

This is deeply troubling. Plainclothes NYPD officers yanked a protester off the street — identified by her friends as an 18-year old homeless trans person. Where is she? #WhereIsNikki Cc: @NYCMayor https://t.co/ZdpvbVPij7 — Human Rights Campaign (@HRC) July 29, 2020

ونشر الحساب الرسمي لأخبار شرطة نيويورك تعقيباً عن اعتقال "نيكي" قائلين إنه قد تم اعتقالها لأنها مطلوبة في 5 حوادث جنائية لإتلاف كاميرات الشرطة حول حديقة البلدية مشيرة إلى تعرض الضباط الذين اعتقلوها في الشارع للقذف بالزجاجات والحجارة.

This video—of a protester in New York City being thrown in an unmarked van—is terrifying and should be unacceptable to everyone who respects the constitutional rights this country was founded on. There must be an immediate explanation for this anonymous use of force. https://t.co/mwAYknRLnz — Rep. Nadler (@RepJerryNadler) July 29, 2020

وعلق السناتور الأمريكي "إد ماركي" على مقطع الاختطاف قائلاً "لابد أن نحظر استخدام الضباط مجهولي الهوية".

كما قال عضو الكونغرس الأمريكي "جيري نادلر، إن هذا الفيديو مُخيف وينبغي أن يكون غير مقبول من كل من يحترم الحقوق الدستورية التي تأسست عليها هذه الدولة".

ودعا إلى تقديم تفسير لهذه السلوك، وقال" لابد من تفسير فوري لهذا الاستخدام المجهول للقوة".

In regard to a video on social media that took place at 2 Ave & 25 St, a woman taken into custody in an unmarked van was wanted for damaging police cameras during 5 separate criminal incidents in & around City Hall Park. The arresting officers were assaulted with rocks & bottles. pic.twitter.com/2jGD3DT3eV — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 29, 2020

ومنذ حادثة موت الأمريكي الأسود جورج فلويد خنقا تحت ركبة شرطي أبيض إثر احتجاز الشرطة له في مدينة منيابوليس الشهر الماضي، تفجرت احتجاجات في الولايات المتحدة وفي أنحاء كثيرة من العالم.

وتوفي فلويد، 46 سنة، اختناقا بعد جثا ضابط شرطة على رقبته لما يقرب من تسع دقائق بينما كان يحتجزه في شارع في مينيابوليس يوم 25 مايو.

We must ban the use of unidentified officers. pic.twitter.com/NZtb9H4amy — Ed Markey (@SenMarkey) July 29, 2020

واجتاحت موجة من المظاهرات الولايات المتحدة، تم في بعض الأحيان قمع المحتجين فيها بصورة عنيفة، وزاد ذلك بعد أن عمد الرئيس الأمريكي إلى نشر الشرطة الفيدرالية في مناطق لا تزال تشهد احتجاجات.