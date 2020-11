على طريقة المافيا.. شرطة نيويورك تختطف ناشطة من وسط مظاهرة (فيديو)

واعتقلت القوات الخاصة الناشطة الحقوقية "نيكي" بالقرب من منطقة "أبوليشن بارك" بمدينة نيويورك، في إحدى السيارات الكبيرة بدون أرقام أو علامات تحدد من قاموا باختطاف الناشطة "نيكي".

وظهرت قوات شرطة نيويورك بدراجاتها تباعاً ثم بدؤوا في إبعاد المتظاهرين عن السيارة وإفساح الطريق لها.

This is deeply troubling. Plainclothes NYPD officers yanked a protester off the street — identified by her friends as an 18-year old homeless trans person. Where is she? #WhereIsNikki

ونشر الحساب الرسمي لأخبار شرطة نيويورك تعقيباً عن اعتقال "نيكي" قائلين إنه قد تم اعتقالها لأنها مطلوبة في 5 حوادث جنائية لإتلاف كاميرات الشرطة حول حديقة البلدية مشيرة إلى تعرض الضباط الذين اعتقلوها في الشارع للقذف بالزجاجات والحجارة.

This video—of a protester in New York City being thrown in an unmarked van—is terrifying and should be unacceptable to everyone who respects the constitutional rights this country was founded on.

There must be an immediate explanation for this anonymous use of force. https://t.co/mwAYknRLnz

— Rep. Nadler (@RepJerryNadler) July 29, 2020