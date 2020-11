تويتر يعلق حساب ابن ترمب لبثه أخبارا طبية "مغلوطة" عن كورونا

وبموجب هذا التعليق لا يستطيع نجل ترمب نشر تغريدات أو متابعة حسابات جديدة لمدة 12 ساعة، لكنه يستطيع أن يرسل رسائل مباشرة إلى متابعيه.

جاء ذلك بعد نشره تغريدة تحوي مقطعا مصورا لمجموعة من الأطباء تُقلل من أهمية ارتداء القناع الطبي في مواجهة فيروس كورونا، وتعتمد عقار هيدروكسي كلوروكوين مضادا لفيروس كورونا.

وعلق ترمب الابن على ما حدث في مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام اتهم فيه موقع تويتر بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة باتخاذه موقفا عدائيا منه ومن أبيه، مؤكدا أن المقطع الذي نشره من أكثر المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل.

BREAKING: @Twitter & @jack have suspended @DonaldJTrumpJr for posting a viral video of medical doctors talking about Hydroxychloroquine. Big Tech is the biggest threat to free expression in America today & they're continuing to engage in open election interference – full stop. pic.twitter.com/7dJbauq43O — Andrew Surabian (@Surabees) July 28, 2020

وتفاعل نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مع الخبر حيث علقت الناشطة السياسية "آمي سيسكند" قائلة "أوقف تويتر ابن ترمب لمدة 12 ساعة بسبب تغريدة بفيديو يسوّق لنظرية المؤامرة بـ "بريت بارت"؛ فلماذا لم يُوقفوا ترمب بسبب القيام بنفس الشيء"؟

Why does Twitter remove videos from Doctors who give advice on how to save lives? 🤔 — Charlie Kirk (@charliekirk11) July 28, 2020

واستهجن "تشارلي كيرك" أحد أعضاء حملة ترمب الرئاسية قائلاً "لماذا يقوم تويتر بإزالة مقطع فيديو من الأطباء الذين يقدمون نصائح حول كيفية إنقاذ الأرواح"؟

Donald Jr thrown off Twitter for 12 hours for tweeting a Breitbart conspiracy theory video. Why wasn’t Trump thrown off for doing same? — Amy Siskind (@Amy_Siskind) July 28, 2020

وكان الرئيس الأمريكي قد واجه مشكلة مشابهة مع تويتر منذ فترة، حيث قام تويتر بوضع علامة زرقاء حول تغريدات له، اعتبرها مغلوطة أيضا، أحدها يتعلق بحدوث تزوير في الاقتراع البريدي الخاص بالانتخابات، وأخرى تتعلق باحتجاجات مقتل جورج فلويد حيث كتب ترمب معلقا على الاحتجاجات "عندما تبدأ السرقة، يبدأ إطلاق النار"، الأمر الذي اعتبره تويتر "تمجيدا للعنف".

I don’t know what I’m more excited about: cloud back up for animal crossing, or the fact Donald trump jr’s twitter account got temporarily suspended — Michele Morrow (@michelemorrow) July 28, 2020

BREAKING: Donald Trump Jr’s Twitter account has been suspended for 12 hours. And the world is a better place for now. — Scott Dworkin (@funder) July 28, 2020

The evidence on hydroxychloroquine obviously contradicts the statements in the video. Also, this policy is insanely overbroad. It could have barred pro-masking content in early March, when the medically accepted information was that masks were just for medical professionals. https://t.co/jgiwgCQoRN — Ben Shapiro (@benshapiro) July 28, 2020

Twitter silences @DonaldJTrumpJr for posting a video, yet allows the terrorist president of Iran to tweet threats of violence against Americans. https://t.co/TEPwBuThLJ — Congressman Ken Buck (@RepKenBuck) July 28, 2020