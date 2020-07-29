بمنشور موحد.. مشاهير على مواقع التواصل ينضمون لحزب مؤيد للسيسي

وبنص منشور موحد، قال هؤلاء إنهم انضموا إلى أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، لـ "تحمل مسؤولية مجتمعية جديدة، والرغبة في المساهمة في التعبير عن رؤية شباب مصر عبر الحزب".

وتأسس حزب "مستقبل وطن" عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، واستطاع في أول تجربة برلمانية له أن يحصل على 53 مقعد داخل مجلس النواب.

وقال نشطاء على مواقع التواصل إن نشر المشاهير لخبر انضمامهم بنفس النص والصورة مع تغيير الشخص ما هو إلا "دعاية مدفوعة الأجر لتبييض وجه الحزب".

وسخر آخرون مما اعتبروه "أسلوب الأحزاب الحاكمة القديمة" وأن المشاهير ينفذون ما أمليعليهم من قبل السلطات الأمنية.