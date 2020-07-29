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سياسة|مصر

بمنشور موحد.. مشاهير على مواقع التواصل ينضمون لحزب مؤيد للسيسي

الفنان المصري محمد الشرنوبي أثناء توقيعه استمارة العضوية بحزب مستقبل وطن
الفنان المصري محمد الشرنوبي أثناء توقيعه استمارة العضوية بحزب مستقبل وطن
29/7/2020

وبنص منشور موحد، قال هؤلاء إنهم انضموا إلى أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، لـ "تحمل مسؤولية مجتمعية جديدة، والرغبة في المساهمة في التعبير عن رؤية شباب مصر عبر الحزب".
وتأسس حزب "مستقبل وطن" عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، واستطاع في أول تجربة برلمانية له أن يحصل على 53 مقعد داخل مجلس النواب.

وقال نشطاء على مواقع التواصل إن نشر المشاهير لخبر انضمامهم بنفس النص والصورة مع تغيير الشخص ما هو إلا "دعاية مدفوعة الأجر لتبييض وجه الحزب".

وسخر آخرون مما اعتبروه "أسلوب الأحزاب الحاكمة القديمة" وأن المشاهير ينفذون ما أمليعليهم من قبل السلطات الأمنية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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