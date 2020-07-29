بسبب ملابسها "غير اللائقة".. منع سعودية من دخول متنزه(فيديو)

ونشرت الناشطة السعودية مشاعل الجلعود، مقطع فيديو عبر حسابها في "تويتر"، قالت فيه إنها في منشأة مذكور في قوانينها أنه يجب أن يكون اللباس لائقًا، وعلى الرغم من أن لباسها جيد كما وصفته إلا أنها مُنعت من الدخول.

وأوضحت الجلعود أنها اتصلت بالشرطة واشتكت لهم، لكن الشرطة أبلغتها أن هذا من حق صاحب المنشأة.

من جهته، قال مالك المنشأة، ورئيس لجنة السياحة والترفيه في "غرفة حائل"، فارس السلامة، عبر حسابه في "تويتر": "أحترم كل إنسان يحترم ثقافة وتقاليد كل بلد يزوره".

احترم كل انسان يحترم ثقافة وتقاليد كل بلد يزوره 🙏 — فارس السلامه (@Faresalsalamah) July 28, 2020

وتفاعل نشطاء مع هذه الحادثة بإطلاقهم وسمي "فارس السلامه يمثلني"، و"صاحب المنشأة"، معبرين عن شكرهم لصاحب المكان، مؤكدين أن قراره يتماشى مع التعاليم الإسلامية.

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأصحاب

منتزة @LaVeraHail

بعدم قبولهم بدخول المدعوه صاحبة المقطع وهذا إن دل يدل على حفظهم للمبادىء الإسلامية في المقام الأول و تطبيق النظام في المقام الثاني وأحييهم لشجاعتهم وعدم خضوعهم للضغوطات الخارجية #فارس_السلامه_يمثلني

pic.twitter.com/3teU2ZuzkK — عبدالعزيز • (@aziz_hfc3) July 29, 2020

🔴🔵فارس الســـــــلامة🔵🔴

انت فارس الجولة

نعم حائل كلهامع تصرفك الرجولي

حائل لاتقبل من لا يلتزم بالآداب والذوق العام

🔴نامل من هيئة الترفيه ان تردع من يسنب ضد اي منطقةبالمملكة

هدفه التشويش على سياحتنا#حائل_الآن#فارس_السلامه_يمثلني#ادعموا_لافيرا_يا_اهل_حايل@Faresalsalamah pic.twitter.com/uZV8HF7Pbh — بشير سلامه حائل (@BsheerSlamh) July 29, 2020

( الرجال مواقف) وفعلا هذان الفارسان أصحاب منتج لافيرا أسأل الله أن يجعل من اسمائهم حظ ونصيب اثبتو ان اهل حايل لهم ثقافه يجب على كل زائر أن يحترمها ويتقيد بها وهيا الالتزام بالدين في كل شي كل الاحترام والتقدير لكم. ولنا زياره لكم باذن الله #فارس_السلامه_يمثلني #مشاعل_الجلعود pic.twitter.com/uOEJQNPpQ2 — وليد الشيبان الشمري (@waleedalshamree) July 29, 2020

#فارس_السلامه_يمثلني

طرد إمرأة غير محتشمة #مشاعل_الجلعود ومنعها من دخول ( حديقة لافيرا ).

هذا الفارس الشجاع @Faresalsalamah

يمثل كل انسان شريف في حائل وكافة مناطق السعودية. بيض الله وجهك يالتميمي انت وشريكك فارس الشمري. pic.twitter.com/GRlq6FzhpA — الشمري 🇸🇦 (@a3003oc) July 29, 2020

للمعلومية الرجل طبق النظام

وبيض الله وجهه كفو يافارس. لائحة الذوق العام ماهي للرجال فقط حتى للنساء ….

#فارس_السلامه_يمثلني pic.twitter.com/Ff5Dybygs6 — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) July 29, 2020

واعتبر آخرون أن صاحب المنشأة "متطرف فكريًا، ويرفض المختلف ويمارس سلطته بإقصائه"، وقالوا إنه ينتهك خصوصية الآخرين.

#صاحب_المنشاة متطرف فكرياً

يرفض المختلف و يمارس سلطته بإقصائه المضحك تداول أسمائهم و التغني بهم إحتفاءاً، و الله أنهم كالبهائم، أقصى طموحاتهم تقييد النساء ستمارس جميع النساء المواطنة الكاملة مثلها مثل الرجل بإختيار مظهرها الخارجي و طبيعة عملها، و سيتلاشى التخلف رغماً عنه — مها عبدالله (@maha_thoughts) July 29, 2020

https://twitter.com/donya_alhmdan/status/1288358462611652608?ref_src=twsrc%5Etfw