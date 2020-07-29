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سياسة|السعودية

بسبب ملابسها "غير اللائقة".. منع سعودية من دخول متنزه(فيديو)

الناشطة السعودية مشاعل الجلعود
الناشطة السعودية مشاعل الجلعود
29/7/2020

ونشرت الناشطة السعودية مشاعل الجلعود، مقطع فيديو عبر حسابها في "تويتر"، قالت فيه إنها في منشأة مذكور في قوانينها أنه يجب أن يكون اللباس لائقًا، وعلى الرغم من أن لباسها جيد كما وصفته إلا أنها مُنعت من الدخول.

وأوضحت الجلعود أنها اتصلت بالشرطة واشتكت لهم، لكن الشرطة أبلغتها أن هذا من حق صاحب المنشأة.

من جهته، قال مالك المنشأة، ورئيس لجنة السياحة والترفيه في "غرفة حائل"، فارس السلامة، عبر حسابه في "تويتر": "أحترم كل إنسان يحترم ثقافة وتقاليد كل بلد يزوره".

وتفاعل نشطاء مع هذه الحادثة بإطلاقهم وسمي "فارس السلامه يمثلني"، و"صاحب المنشأة"، معبرين عن شكرهم لصاحب المكان، مؤكدين أن قراره يتماشى مع التعاليم الإسلامية.

واعتبر آخرون أن صاحب المنشأة "متطرف فكريًا، ويرفض المختلف ويمارس سلطته بإقصائه"، وقالوا إنه ينتهك خصوصية الآخرين.

https://twitter.com/donya_alhmdan/status/1288358462611652608?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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