انطلاق مناورات عسكرية تركية أذربيجانية.. وباكو تسقط طائرة لأرمينيا

وانطلقت المناورات في مناطق باكو، ونخجوان، وكنجه، وكوردمير، ويولاخ، وستستمر حتى 10 أغسطس/ آب المقبل.

ومن المقرر أن تنضم القوات البرية إلى المناورات في منطقتي باكو ونخجوان بين 1 – 5 أغسطس، وستشهد تمارين مختلفة تتمثل برميات من مركبات مدرعة ومدافع الهاون تجاه أهداف مفترضة للعدو.

وتتضمن المناورات اختبارات جاهزية الطائرات الحربية في البلدين، وتشمل مناطق باكو، ونخجوان، وكنجه، وكوردمير، ويولاخ.

إسقاط طائرة للجيش الأرميني

وفي سياق متصل، أسقط الجيش الأذربيجاني، الأربعاء، طائرة مسيرة تابعة للجيش الأرميني فوق المنطقة الحدودية بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قوات من الجيش استهدفت طائرة مسيرة لأرمينيا أثناء إجرائها استطلاعا فوق مواقع أذربيجانية في ولاية توفوز الحدودية.

ونشرت الوزارة صورا للمسيرة التي تم إسقاطها.

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، تصاعد التوتر مجددا بين أذربيجان وأرمينيا، عقب إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية على قواتها في منطقة "توفوز" الحدودية.

وأكدت وزارة دفاع أذربيجان أنها ردت بالمثل على نيران القوات الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها، وأجبرتها على التراجع.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قره باغ" (5 محافظات)، و5 محافظات أخرى (غرب)، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".