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سياسة

الخارجية التونسية تجدد دعم بلادها لحكومة السراج في ليبيا

الرئيس التونسي خلال استقباله رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ديسمبر/كانون الأول الماضي
الرئيس التونسي خلال استقباله رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ديسمبر/كانون الأول الماضي
29/7/2020

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، ونظيرته التونسية بالإنابة سلمى النيفر، وفق بيان للخارجية الليبية.

وذكر البيان أن الوزيرة التونسية أكدت استمرار دعم بلادها للحكومة الليبية.

وأعربت النيفر، عن تطلع تونس إلى "إيجاد حل سياسي في ليبيا يؤدي إلى استقرار البلاد على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

بدوره، أكد سيالة ضرورة استمرار التنسيق بين ليبيا وتونس، بهدف بلورة رؤى موحدة حول القضايا التي تمس البلدين.

واستعرض خلال الاتصال الهاتفي، آخر المستجدات في الملف الليبي، بحسب البيان ذاته.

ومطلع يوليو/ تموز الجاري، أكدت تونس كامل دعمها للحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، وأعربت عن تأييدها لحل سياسي ينهي النزاع في جارتها الجنوبية.

وشنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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