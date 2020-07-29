"أيها الباقي هناك خلف قضبان الطغاة".. فنان سوري يغني للمعتقلين (فيديو)

وكتب سمير كلمات القصيدة كاملة بمنشوره وهي من تأليف الشاعر الغنائي السوري ظافر صالح الصدقة، وألحان وغناء المطرب سمير أكتع.

وسمير أكتع من مواليد مدينة سلقين بإدلب عام 1983، متزوج من زوجتين ولديه 5 أطفال وهو معيل لعائلته، ناشط ثوري معروف بأغانيه الحماسية، إضافة للعشرات من الأناشيد التي رددها في بداية الحراك السلمي في مدينته سلقين، وريف إدلب وحتى في حفلات تكريم الشهداء والأيتام، صدح صوته بأناشيد الحرية، ورفض الخنوع.

ومن أبرز أغاني الفنان السوري سمير أكتع أغنية بعنوان "كان يبحث عن ضناه" من كلمات ظافر الصدفة أيضا، وتحكي الأغنية حال الرجل الذي توفي أثر نوبة قلبية في محافظة إدلب أثناء بحثه عن صورة ابنه المعتقل في سجون الأسد بين صور قيصر، حيث حققت الأغنية انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل.