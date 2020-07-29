البث الحي
سياسة|سوريا

"أيها الباقي هناك خلف قضبان الطغاة".. فنان سوري يغني للمعتقلين (فيديو)

المغني السوري سمير أكتع والشاعر الغنائي ظافر صالح في أغنية جديدة عن المعتقلين في سجون النظام السوري
المغني السوري سمير أكتع والشاعر الغنائي ظافر صالح في أغنية جديدة عن المعتقلين في سجون النظام السوري
29/7/2020

وكتب سمير كلمات القصيدة كاملة بمنشوره وهي من تأليف الشاعر الغنائي السوري ظافر صالح الصدقة، وألحان وغناء المطرب سمير أكتع.

وسمير أكتع من مواليد مدينة سلقين بإدلب عام 1983، متزوج من زوجتين ولديه 5 أطفال وهو معيل لعائلته، ناشط ثوري معروف بأغانيه الحماسية، إضافة للعشرات من الأناشيد التي رددها في بداية الحراك السلمي في مدينته سلقين، وريف إدلب وحتى في حفلات تكريم الشهداء والأيتام، صدح صوته بأناشيد الحرية، ورفض الخنوع.

ومن أبرز أغاني الفنان السوري سمير أكتع أغنية بعنوان "كان يبحث عن ضناه" من كلمات ظافر الصدفة أيضا، وتحكي الأغنية حال الرجل الذي توفي أثر نوبة قلبية في محافظة إدلب أثناء بحثه عن صورة ابنه المعتقل في سجون الأسد بين صور قيصر، حيث حققت الأغنية انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)