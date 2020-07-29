أمريكا ترفع دعوى جديدة بالتجسس وغسل أموال ضد سعوديين

وقال مغردون إن هذه القضية تزيد من تلطيخ صورة السعودية في الخارج، وتقلل من قيمة الصورة التي يحاول مسؤولون ترويجها عن المملكة.

وعلق مغرد: "يا فرحة ما تمت"، وذلك بعدما أسقط المدعي العام التهم الموجهة لجواسيس تويتر، بينما قررت وزارة العدل الأمريكية رفع قضية جديدة تتضمن 25 تهمة منها غسيل الأموال.

أمس قام المدعي العام الامريكي بإسقاط الاتهامات ضد السعودي علي الزبارة والأمريكي من أصل لبناني أحمد أبو عمو في قضية استخدام تويتر للتجسس على معارضين سعوديين بعد تجنيدهما من قبل احمد المطيري وبدر العساكر، لتعود وترفع ضدهم قضايا جديدة أكبر من سابقتها من ضمنها "غسيل الأموال". — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) July 29, 2020

المدعي العام اسقط التهم الموجهة ل #جواسيس_تويتر و وزارة العدل رفعوا عليهم قضية جديدة و ٢٥ تهمة منها غسيل الاموال! #يا_فرحة_ما_تمت pic.twitter.com/7sgoYmyuve — عبدالعزيز الحضيف (@Hudhaif9) July 29, 2020

وزارة العدل الأمريكية فاتحه حلجها وعيونها علي دولة خليجية لا والله رحنا فيها بالمستندات والصوت والصوره غسيل أموال كبيره الأمريكان مايجذبون ولا تجذبون؟! Game over — عبدالعزيز سلطان (@Abdulaz14391096) July 29, 2020

وكانت أمريكا قد وجهت اتهامات فدرالية لمواطنيْن سعوديين اثنين ومواطن أمريكي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على خلفية استغلال عملهم في شركة تويتر للتجسس على معارضين سعوديين.

https://twitter.com/hureyaksa/status/1288355425851707392?ref_src=twsrc%5Etfw

وزارة العدل الاميركية ترفع دعوى جديدة تتضمن ٢٥ اتهاما ضد احمد ابو عمو واحمد المطيري وعلي الزبارة بالتجسس على تويتر وغسل الاموال باوامر من بدر العساكر وافراد في العائلة #السعودية المالكة بدون تسميتهم. pic.twitter.com/UQbCLtkaD6 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 29, 2020

وتزامن الإعلان عن تلك الاتهامات مع زيارة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) جينا هاسبل للرياض، التقت خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكشفت عريضة الاتهام (جاءت في 27 صفحة) كذب المتهمين على محقق مكتب التحقيقات الفدرالي، وعدم إدراكهم بأن تحركاتهم واتصالاتهم وتعاملاتهم المالية مرصودة بدقة.

وقال المدعي العام في القضية ديفيد أندرسون في بيان إن "الشكوى الجنائية تتهم عناصر سعودية بالبحث في الأنظمة الداخلية لتويتر للحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر".

كما فصّلت عريضة الاتهام تفاصيل تواصل المتهمين عبر البريد الإلكتروني والمحادثات الهاتفية مع ممثل للحكومة السعودية، وتحدثت عن توقيت إجراء المكالمات الهاتفية وكم استغرقت من دقائق وثوانٍ.

وقال الكاتب بصحيفة واشنطن بوست، ديفيد إغناتيوس، عن دوافع السعودية من التجسس، "يدرك محمد بن سلمان أن السيطرة على النقاش في تويتر تستحق المخاطرة، إذ يمكن التأثير فيما يقوله ويكتبه وما يفكر فيه الشعب السعودي من أجل مزيد من السيطرة".

وانتهت وكالة الاستخبارات، حينها، إلى خلاصة مفادها أن اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، في قنصلية بلاده بإسطنبول ما كان سيحدث دون علم ولي العهد.