3 طلقات في الظهر.. سعودي يقتل مصريين اثنين إثر "خلاف بسيط"

وبيّن حساب الجالية أن القتيلين هما "عزالدين محمد عبد الشافي" و"عادل عبدالاله حسين"، مشيراً إلى أن الجريمة وقعت في محافظة حريملاء بالرياض أمس الاثنين إثر خلاف بسيط مع صاحب العمل.

وأوضح أن صاحب العمل "أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدراً من الخلف"، وأصاب "كل واحد منهما بثلاث طلقات في الظهر".

وطالب حساب الجالية المصرية بالسعودية تحرك وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالرياض لأخذ حق هؤلاء الشباب الذين راحوا ضحية لقمة العيش ومنع تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى.

https://twitter.com/RvzTcLi3yqs65DS/status/1288028869816188928?ref_src=twsrc%5Etfw

وكشف أحد المغردين في سلسلة تغريدات ملابسات الواقعة قائلًا: إن صاحب العمل طلب من الرجلين القيام بأحد أعمال السباكة وهما يعملان بنجارة حديد التسليح، فأوضحا له أن هذا ليس اختصاصهما، فما كان منه إلا أن أحضر سلاحه الآلي من السيارة وضربهم من الخلف ثلاث طلقات لكل منهما.

https://twitter.com/RvzTcLi3yqs65DS/status/1288029863199334400?ref_src=twsrc%5Etfw

وعبّر أحد أصدقاء المغدورين ويدعى "عرفات محمد " في منشور على فيسبوك عن صدمته الشديدة بالخبر وقال إن المتوفين من أحب الناس إلى قلبه وعاشرتهما لأكثر من 3 سنوات بالسعودية، ولم ير منهما إلا كل طيب، وتأسف لما حدث لهما مطالبا بأخذ القصاص العادل من الجاني.

وعبر ناشطون عن غضبهم الشديد مما حدث، وخاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء على المصريين في دول خليجية في الآونة الأخيرة، وطالبوا بالمشاركة في وسم للمطالبة بأخذ حق المصريين.

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بعد الاعتداء علي مواطن مصري امس في الكويت …!

اليوم في السعودية.. عز الدين وعادل من أبناء قرية البطحة بنجع حمادي.. تركا البلد للعمل في السعودية لكسب لقمة العيش.. خلاف بسيط على العمل بينهم وبين صاحب الشغل.. راح ضربهم بالنار وربنا يرحمهم ويغفر لهم

نتمني حق شهيدي نجع حمادي يرجع — JOOO (@GoooeYoussef) July 28, 2020

للأسف بعد الاعتداء ع عامل مصري ف الكويت اليوم ف السعوديه عز الدين وعادل من أبناء قرية البطحة بنجع حمادي حصل خلاف بينهم وبين صاحب الشغل السعودي راح ضربهم بالنار فلازم يكون لينا موقف ونصعد الموضوع عشان حق الشهداء دول يرجع دم المصري بقي رخيص اوي معادنا بكره ي رجاله الساعه ٨ هااااااش pic.twitter.com/Pat29COKLf — حفيد مرزباخ ⚪️🇵🇸 (@Merzbach1911) July 27, 2020

بعد الاعتداء علي مصري في الكويت

اليوم في السعوديه عز الدين وعادل من أبناء قرية البطحة بنجع حمادي

حصل خلاف بينهم وبين صاحب الشغل راح ضربهم بالنار

فلازم يكون لينا موقف ونصعد الموضوع عشان حق الشهداء دول يرجع

هيكون لينا هااش وهنعلن عن معاده في وقت لاحق pic.twitter.com/KPZIc8Ckol — Roga EL Sawy🏹🇦🇹 (@Elsawy_Zsc1911) July 27, 2020