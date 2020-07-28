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3 طلقات في الظهر.. سعودي يقتل مصريين اثنين إثر "خلاف بسيط"

المصريان عز الدين محمد عبدالشافي وعادل عبد الإمام حسـين قتلا غدرا على يد مواطن سعودي
المصريان عز الدين محمد عبدالشافي وعادل عبد الإمام حسـين قتلا غدرا على يد مواطن سعودي
28/7/2020

وبيّن حساب الجالية أن القتيلين هما "عزالدين محمد عبد الشافي" و"عادل عبدالاله حسين"، مشيراً إلى أن الجريمة وقعت في محافظة حريملاء بالرياض أمس الاثنين إثر خلاف بسيط مع صاحب العمل.

وأوضح أن صاحب العمل "أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدراً من الخلف"، وأصاب "كل واحد منهما بثلاث طلقات في الظهر".

وطالب حساب الجالية المصرية بالسعودية تحرك وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالرياض لأخذ حق هؤلاء الشباب الذين راحوا ضحية لقمة العيش ومنع تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى.

https://twitter.com/RvzTcLi3yqs65DS/status/1288028869816188928?ref_src=twsrc%5Etfw

وكشف أحد المغردين في سلسلة تغريدات ملابسات الواقعة قائلًا: إن صاحب العمل طلب من الرجلين القيام بأحد أعمال السباكة وهما يعملان بنجارة حديد التسليح، فأوضحا له أن هذا ليس اختصاصهما، فما كان منه إلا أن أحضر سلاحه الآلي من السيارة وضربهم من الخلف ثلاث طلقات لكل منهما. 

https://twitter.com/RvzTcLi3yqs65DS/status/1288029863199334400?ref_src=twsrc%5Etfw

وعبّر أحد أصدقاء المغدورين ويدعى "عرفات محمد " في منشور على فيسبوك عن صدمته الشديدة بالخبر وقال إن المتوفين من أحب الناس إلى قلبه وعاشرتهما لأكثر من 3 سنوات بالسعودية، ولم ير منهما إلا كل طيب، وتأسف لما حدث لهما مطالبا بأخذ القصاص العادل من الجاني.

 

وعبر ناشطون عن غضبهم الشديد مما حدث، وخاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء على المصريين في دول خليجية في الآونة الأخيرة، وطالبوا بالمشاركة في وسم للمطالبة بأخذ حق المصريين.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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