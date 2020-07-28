وزير الدفاع التركي يهاجم مصر والإمارات والسعودية

وقال أكار في ندوة عبر الإنترنت نظمها "وقف التراث التركي" أن بعض الدول مثل الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا والسعودية تدعي تأييدها للحل السياسي في ليبيا، بينما تواصل تزويد حفتر بالسلاح والمعدات العسكرية.

وأكد أن هذا الدعم الخارجي هو العائق الأكبر أمام السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضاف أن هدف تركيا الرئيسي في ليبيا، هو إيجاد حل سياسي شامل بقيادة الليبيين أنفسهم، يضمن وحدة ترابها واستقلالها وسيادتها.

وشدّد أكار على تعاون تركيا مع كافة الأطراف الداعمة للحل السياسي في ليبيا، وأنها ستواصل دعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.