مصر تنفذ حكما بإعدام سبعة متهمين بقتل ضابط شرطة عام 2013

وأفاد المسؤول "نفذت مصلحة السجون الإثنين حكما بإعدام سبعة متهمين شنقا، دينوا بقتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية".

وأضاف المسؤول "تسلم الأهالي الجثامين وتم دفنها".

وكانت محكمة النقض قد رفضت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت حكم محكمة الجنايات بإعدامهم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 عندما كان أبو دومة، معاون مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، يتفقد الحالة الأمنية وتعرض لإطلاق النار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية وسيارة استولوا على سلاحه الشخصي.

واحتلت مصر المرتبة السادسة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقا لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في أبريل/ نيسان 2019، بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق.