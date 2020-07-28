مصريون ساخطون بعد تصريحات وزير النقل حول عمارة "الشربتلي" (فيديو)

وقلّل وزير النقل المصري من "مخاوف انهيار العمارة"، قائلًا في تصريحات صحفية وتلفزيونية "الشرخ يوجد في حائط غير حامل"، مؤكدًا أن "العمارة لا يوجد بها ميل أو تصدع، وما ستقوله لجنة هندسة عين شمس سوف نقوم بتنفيذه"، متمنيًا موافقة الأهالي على هدم العقار وبناء مرأب للسيارات.

ووفق الوزير فإن عدد سكان العقار البالغ عددهم 86 ساكنًا، حصلوا على تعويضات تقدر بـنحو 30 ألف جنيه لكل ساكن، (الدولار الأمريكي يزيد عن 16 جنيهًا مصريًا) من أجل الإقامة خارج العقار لمدة شهرٍ واحد، مع التجديد لهم في حالة عدم الانتهاء من التقرير.

واعتبر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن التصريحات غير موفقة، وتعبر عن سياسة الدولة غير المهتمة بخسارة المواطنين، مؤكدين أن الأهالي رافضين للهدم وسياسة الاستغلال، وتعاطفوا مع سكان "الشربتلي".

https://twitter.com/ProfessorA7A/status/1287566488703041536?ref_src=twsrc%5Etfw

كون حد من المسئولين يقترح وبعد ساعات من تصدع #عمارة_الشربتلي ان يتم هدمها وتحويلها لجراج، رغم ثورة ملاكها وعدم حسم طريقة تعويضهم، فده حاجه من اتنين

العماره تعرضت لتخريب متعمد لهذا الغرض

او

ان هذا #الوزير_كامل الأوصاف فوهبه الله هذه الألمعيه دونا عن غيره — Mohamad Z. Attia (@MohamadZAttia) July 27, 2020

وكان أهالي حي الزمالك بالقاهرة فوجئوا، أمس الأحد، بحدوث ميل مفاجىء بعدد من العقارات بسبب أعمال الحفر التابعة لإنشاء خط المترو الجديد.

لا طبعا مفروض تدفعوا نظير الأذى النفسى والمعنوى الناتج عن أهمال زائد ٥ أضعاف قيمة الشقة فى حى الزمالك وأيضا لازم تروح بيتكم ياروح أمك … تخطيط زفت زى الى الخOل الى مشغلكhttps://t.co/lo4ZJjQ5RU — Khaled Elaggan (@Elaggan) July 26, 2020

كلام كامل الوزير عن عمارة الشربتلي في الزمالك، دا عار وجهل وبؤس. الحفر في جزيرة محوطاها المياه من كل ناحية كان خطأ مهني وإداري وسياسي من الأول خالص. إنتوا عايزين تصلحوا أخطاءكم بأخطاء أفدح منها على حساب أرواح الناس وعلى حساب التاريخ والمعمار والمستقبل؟! — Ashraf El Sabbagh (@Ashrafsabbagh) July 27, 2020

وقررت محافظة القاهرة إخلاء السكان لحين فحص العقار من اللجان المختصة، وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار، وهبوط بمدخل سفارة مملكة البحرين المجاور لعمارة الشربتلي.

عاوزين نضيف الحل ده مع الحلول النيرة الأخرى زي اللمبات الموفرة وعربيات الخضار اللي هتتوزع عالشباب 🤝👏👏 https://t.co/w9Pghoyqmo — Ahmed Adel (@abou_alseoud) July 26, 2020

نجاة الصغيرة في الشارع..

إخلاء عمارة الشربتلي العريقة بالزمالك وكامل الوزير: ساعدوني أهدها! pic.twitter.com/Tam6ScNEpy — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 27, 2020

ما عليك من الخبر وعمارة الشربتلي،والناس اللي اتشردت،والتصليح اللي هيبقا زي عدمه من نفس الشركه اللي اتسببت في كارثة الهبوط الأرضي،وربنا يستر ومتقعش اثناء او بعد التصليح علي دماغ اللي فيها

المهم

هوا الوزير بقا أماراتي؟!😕😕#ادعم_النزول_لاسقاط_النظام#الصفحه_الرسميه_للحشد_للمليونيه pic.twitter.com/OlI6v232CE — Abd Alah4 (@AbdAlah02082015) July 27, 2020

إخلاء عمارة الشربتلي و المجاورة لها بالزمالك 🙄.

بسبب هبوط أرضي ناتج عن أعمال الحفر لمترو أنفاق الزمالك تم إخلاء عمارة الشربتلي بالزمالك والعمائر المجاورة لها من السكان بعد ميلانها و تشرخها ، تخيل حضرتك تبقي قاعد في أشهر وأجمل عمائر الزمالك و فجأة تلاقي بيقولولك سيب العمارة حالا pic.twitter.com/4YjoaeVMGA — 🇪🇬 Mr Walid Boshra (@walid_boshra) July 26, 2020

وتُعرف الشربتلي بـ"عمارة المشاهير" بحي الزمالك (وسط القاهرة)، وقد تعرضت لهبوط أرضي مفاجئ على خلفية تنفيذ مشروع مترو الأنفاق (الخط الثالث) بالمنطقة.

وجرى إخلاء جميع سكان العمارة خوفًا من تعرضها للانهيار، في انتظار تقرير كلية الهندسة بجامعة عين شمس بشأن صلاحيتها للسكن مجددًا بعد ظهور تشققات بها.

بعض المشاهير ممن سكنوا عمنارة الشربتلي

وتتكون العمارة من جزأين؛ الأول يطل على شارع البرازيل، ومكون من 12 طابقًا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة.

ويطل الجزء الثاني على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقًا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة، وفق تقارير مصرية.

ويربط الخط الثالث لمترو الأنفاق شرق القاهرة بشمال الجيزة، مرورًا بحي الزمالك ووسط القاهرة.

وستمر قطارات الخط الثالث أسفل مياه نهر النيل، على غرار الخط الثاني لمترو الأنفاق، والذي يربط حي المنيب (جنوب الجيزة)، بحي شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، مرورًا بالدقي ووسط القاهرة وحي شبرا مصر.