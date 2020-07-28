لهب ودخان كثيف.. هروب أهالي قرية جزائرية بسبب حرائق الغابات (فيديو)

وساد ذعر كبير لدى مواطني قرية بني عفيف بعد تزايد الحرائق في الغابات أخيراً إثر مرور البلاد بموجة حر كبيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو، سحبا من الدخان الكثيف تنتشر على مساحات واسعة وعلى ارتفاع كبير، بينما أخذ مواطنون على السيارات يفرون هاربين خارج المنطقة.

كما أخذ بعض السكان يفرون على أرجلهم جريا خارج المنطقة في وقت يسمع فيه صَفَارات سيارات الإطفاء والإسعاف وبعضم يحث المواطنين على سرعة الخروج.

ولم تقتصر الحرائق على شرق الجزائر فقط بل امتدت حتى غابات تيارت في الغرب وهو ما استدعى تدخل محافظة الغابات و مصالح الحماية المدنية التي نشرت بيانا أكدت فيه أنها تدخلت من أجل إطفاء 46 حريقا في غابات مختلفة.

وقالت صفحة المديرية العامة للحماية المدنية- مديرية الوقاية على فيسبوك "46 حريقا بين غابة، أدغال وأحراش يعمل على إخمادها أعوان الحماية عبر 19 ولاية من شرق إلى غرب وطن، ما يزيد من صعوبة المهمة الرياح القوية والتي تساعد في إنتشارها".