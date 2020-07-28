البث الحي
سياسة|تركيا

فيديو مزيّف لأردوغان يهاجم مصر والسعودية واليمن.. ما القصة؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
28/7/2020

وكتبت تلك الحسابات على ترجمة الفيديو، نصوصًا من مثل" نحن نريد احتلال اليمن كما احتلينا سوريا، والسعودية هي من اعترض طريقنا، ما فعلناه بسوريا هو لتحقيق الحلم اليهودي".

وذلك بالإضافة إلى "مخططنا من النيل للفرات وعليهم دفع الحساب" و"مصر الجار والعدو لإسرائيل يجب تدميرها لتعيش إسرائيل بسلام".

وتبين أن الفيديو المتداول مضلل، لا يمت للواقع بصلة، إذ تم تركيب عدّة مقاطع مجتمعة من فيديو كلمة الرئيس أردوغان في سياق آخر.

ويرجع الفيديو الأصلي الذي استند إليه المقطع المزيف إلى كلمة للرئيس أردوغان خلال مشاركته في الاجتماع الموسّع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

كما يشير موقع الرئاسة التركية إلى أن حديث الرئيس التركي بشأن السعودية واليمن في الفيديو الأصلي، كان عن حرب اليمن التي استعرت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري.

المقطع الأصلي مع الترجمة: الرئيس التركي يرد على إدانة السعودية ومصر أكتوبر 2019.

 

ولم يذكر الرئيس التركي، أن تركيا ترغب في احتلال اليمن وأنّ السعودية هي "عدوّة لإسرائيل وبالتالي هي عدوّة لتركيا".

كما لم يتطرق الرئيس التركي أصلاً في كلمته إلى ذكر احتلال اليمن أو كما أشار إليه المقطع المضلل بـ"تحقيق الحلم اليهودي في سوريا".

وفيما يخص مصر، فقد أشار أردوغان إلى أن النظام المصري هو من تسبب في وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)