فيديو مزيّف لأردوغان يهاجم مصر والسعودية واليمن.. ما القصة؟

وكتبت تلك الحسابات على ترجمة الفيديو، نصوصًا من مثل" نحن نريد احتلال اليمن كما احتلينا سوريا، والسعودية هي من اعترض طريقنا، ما فعلناه بسوريا هو لتحقيق الحلم اليهودي".

وذلك بالإضافة إلى "مخططنا من النيل للفرات وعليهم دفع الحساب" و"مصر الجار والعدو لإسرائيل يجب تدميرها لتعيش إسرائيل بسلام".

وتبين أن الفيديو المتداول مضلل، لا يمت للواقع بصلة، إذ تم تركيب عدّة مقاطع مجتمعة من فيديو كلمة الرئيس أردوغان في سياق آخر.

ويرجع الفيديو الأصلي الذي استند إليه المقطع المزيف إلى كلمة للرئيس أردوغان خلال مشاركته في الاجتماع الموسّع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

كما يشير موقع الرئاسة التركية إلى أن حديث الرئيس التركي بشأن السعودية واليمن في الفيديو الأصلي، كان عن حرب اليمن التي استعرت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري.

المقطع الأصلي مع الترجمة: الرئيس التركي يرد على إدانة السعودية ومصر أكتوبر 2019.

ولم يذكر الرئيس التركي، أن تركيا ترغب في احتلال اليمن وأنّ السعودية هي "عدوّة لإسرائيل وبالتالي هي عدوّة لتركيا".

كما لم يتطرق الرئيس التركي أصلاً في كلمته إلى ذكر احتلال اليمن أو كما أشار إليه المقطع المضلل بـ"تحقيق الحلم اليهودي في سوريا".

وفيما يخص مصر، فقد أشار أردوغان إلى أن النظام المصري هو من تسبب في وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.