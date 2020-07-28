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سياسة|بريطانيا

جونسون: مليارا جنيه استرليني لتشجيع المشي وركوب الدراجات

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
28/7/2020

يأتي ذلك في إطار السعي لتحسين الصحة العامة وتعظيم التحول عن قيادة السيارات خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق يوم الاثنين استخدم جونسون كفاحه مع الوزن لحث البريطانيين على أن يصبحوا أكثر لياقة مع إعلان حكومته عن خطط لحظر الإعلانات التلفزيونية وعلى الإنترنت للأطعمة السريعة قبل التاسعة مساء.

وترغب الحكومة في خفض الطلب على هيئة الصحة العامة التي ستضطر إلى علاج أي زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الشتاء إلى جانب الضغوط الناتجة عن الأمراض الموسمية السنوية مثل الإنفلونزا.

وقال جونسون "من مساعدة الناس ليصبحوا أكثر لياقة ويتمتعون بصحة وخفض خطر تعرضهم للأمراض، إلى تحسين جودة الهواء وخفض الاكتظاظ، سيلعب ركوب الدراجات الهوائية والمشي دورا كبيرا في التعامل مع بعض أكبر التحديات الصحية والبيئية التي نواجهها".

وتشتمل الخطط على بناء آلاف الأميال لطرق الدراجات الهوائية المحمية ووضع معايير أعلى للبنية التحتية لركوب الدراجات الهوائية وإنشاء ما لا يقل عن ”مركز نقل في المدينة خال من الانبعاثات“ وتسهيل الحصول على دراجات كهربائية.

المصدر : رويترز
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