تعقيم وتطبيب وتباعد اجتماعي.. إجراءات بالمسجد الحرام استعدادا للحج (فيديو)

وتظهر المشاهد المصورة داخل المسجد الحرام عمليات التطبيب بالعود، وإجراءات التباعد الاجتماعي التي ستطبق خلال الحج في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.

Sterilization of the Kabah and the black stone earlier today #Hajj1441 #Hajj pic.twitter.com/LZEnvOdrJa

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد الأحمدي، أكد على الجاهزية والاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف القدوم يوم التروية.

وأوضح اللواء الأحمدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى تخصيص مسارات لاستقبال الحجاج ومرورهم من ساحتي المسجد الحرام الغربية والجنوبية، إضافة إلى تخصيص مسارات من داخل المسجد الحرام حتى وصولهم إلى صحن المطاف وأدوار المسعى، والذي وضع فيهما عدة مسارات لضمان سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أُعدت من قبل الجهات المعنية حفاظاً على ضيوف الرحمن.

Applying Oud to the Kabah #Hajj1441 #Hajj pic.twitter.com/5PWnh9oofB

وأوضحت "واس" أن خطة أمن المسجد الحرام في موسم حج هذا العام تقوم على أربعة محاور تتمثل في: المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي، حيث وضعت من خلاله آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام.

Paths labeled in the Mataaf to ensure physical distancing during performance of Tawaaf#Hajj1441 #Hajj pic.twitter.com/Wtyxp9ThEO

— Haramain Sharifain (@hsharifain) July 27, 2020