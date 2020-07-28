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تعقيم وتطبيب وتباعد اجتماعي.. إجراءات بالمسجد الحرام استعدادا للحج (فيديو)

إجراءات سعودية مكثفة لتأمين موسم الحج لهذا العام في ظل وباء كورونا
إجراءات سعودية مكثفة لتأمين موسم الحج لهذا العام في ظل وباء كورونا
28/7/2020

وتظهر المشاهد المصورة داخل المسجد الحرام عمليات التطبيب بالعود، وإجراءات التباعد الاجتماعي التي ستطبق خلال الحج في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد الأحمدي، أكد على الجاهزية والاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف القدوم يوم التروية.

وأوضح اللواء الأحمدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى تخصيص مسارات لاستقبال الحجاج ومرورهم من ساحتي المسجد الحرام الغربية والجنوبية، إضافة إلى تخصيص مسارات من داخل المسجد الحرام حتى وصولهم إلى صحن المطاف وأدوار المسعى، والذي وضع فيهما عدة مسارات لضمان سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أُعدت من قبل الجهات المعنية حفاظاً على ضيوف الرحمن.

وأوضحت "واس" أن خطة أمن المسجد الحرام في موسم حج هذا العام تقوم على أربعة محاور تتمثل في: المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي، حيث وضعت من خلاله آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام.

وكانت السعودية قد سمحت بإقامة مناسك الحج في ظل وباء كورونا بأعداد محدودة جدا من المقيمين على أراضيها، وألزمت من سيتاح لهم أداء الفريضة بشروط وتدابير صحية صارمة.

وتتوقع المملكة أن يكون عدد الحجاج في حدود آحاد الآلاف (أقل من 10 آلاف)، ولمن هم أقل من 65 عاما، ولا يعانون من أمراض مزمنة، وفق تصريحات لوزير الصحة توفيق الربيعة، أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

والعام الماضي، بلغ إجمالي الحجاج مليونين و489 ألفا و406؛ منهم أكثر من مليون و855 ألفا من الخارج و634 ألفا و379 من داخل المملكة، حسب إحصائية سعودية رسمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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