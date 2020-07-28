"الخير بيجي من إثيوبيا".. السيسي: لا عمل عسكري بشأن سد النهضة (فيديو)

وأكد السيسي حرصه على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري.

وقال "التفاوض الآن على ملء السد. بنتفاوض علشان الضرر الموجود يكون مقبول لنا كلنا. مش حنمضي على حاجة مش حتحقق لنا مصلحة".

وحول المطالبات بعمل عسكري ضد السد قال السيسي "ما تقعدش تتكلم كتير وتهدد، وتقول كلام مالوش لازمة.. ما حدش يقول نعمل عمل عسكري.. دا الخير بييجي من هناك".

وتابع "احنا بنتفاوض والتفاوض معركة.. حد يقول لو ما نجحناش.. لا.. حننجح".

ومضى قائلًا "افتكروا 30 يونيو 2013 و2014 و2015 و2016 وشوفوا مصر كانت عاملة ازاي، عدينا دا كله وبنطلع لقدام كل يوم.. بنزداد قدرة وقوة.. بنتعامل بقيم راقية.. الشرف والإخلاص والأمانة محدش يشكك في دا.. ولعدالة موقفنا وشرف نبلنا سيكتب لنا النجاح".

السيسي يقول إن مصر ستنجح في التفاوض حول سد النهضة لعدالة موقفها مستشهدًا بـ"قيم الشرف والإخلاص والأمانة" في 30 يونيو 2013 Posted by ‎الجزيرة – مصر‎ on Tuesday, 28 July 2020

وأضاف "لو كنا ظالمين ما كنش ربنا وفقنا.. النجاح الجايزة اللي ربنا هيديها لنا.. أمن مصر واستقرارها ليس جيش يحارب.. بناء الأمم والشعوب مش بالجيش والشرطة بينا كلنا..

وتابع "البلاد لا تهدم من الخارج بل تهدم من الداخل".

وحول قلق المصريين من تداعيات بناء السد وجه السيسي خطابه للشعب المصري قائلًا "قلقان اشتغل.. كل ما تقلق اشتغل علشان تبقى جامد.. الأسد محدش بياكل أكله.. كل واحد فينا يبقى أسد صغير.. علشان كلنا نبقى أسد كبير.. خايف اشتغل.. لازم تمارس الرياضة كل يوم علشان يقدر يقف في مكانه.. اللي خايف ما ينامش".

وبشأن خطة الحكومة المصرية لمواجهة نقص المياه قال السيسي "نقوم بتبطين 20 ألف كيلو متر من الترع لتقليل الفاقد من المياه على مدار سنتين، وسنتحول للري الحديث للزراعة لتوفير المياه".

وتابع "بنعمل محطات معالجة، ومحطات تحلية، لتحسين جودة المياه وتقليل الفاقد ومصر هي الدولة الأكثر إدارة لاستخدام المياه في العالم".