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إياتا: حركة الطيران لن تعود لمستوى ما قبل كورونا قبل 2024

أودى كورونا بحياة أكثر من 3 آلاف شخص وأصاب عشرات الآلاف حول العالم
أودى كورونا بحياة أكثر من 3 آلاف شخص وأصاب عشرات الآلاف حول العالم
28/7/2020

وقال رئيس القسم المالي في "إياتا" برايان بيرس للصحفيين إن الضبابية بشأن موعد إعادة فتح الحدود هو العامل الرئيسي الذي يخيّم على حركة الطيران الدولية.

وقال بيرس: "وفق تقديرنا الآن لن نبلغ مستوى عام 2019 قبل 2024، أي بعد عام من توقعاتنا السابقة"، مشيراً إلى توقعات الشهرين السابقين.

وأضاف أن الفصل الثاني من هذا العام "سيشهد انتعاشًا أبطأ مما كنا نأمل، وقد لمسنا ذلك بالفعل في مايو/أيار ويونيو/حزيران "، مشيرًا إلى أن عودة فيروس كورونا المستجد للانتشار أعاقت إعادة فتح الحدود في عدد من الدول.

وتقدر المنظمة الآن أن انخفاض حركة الطيران في عام 2020 سيكون بنسبة 63% مقابل 55% وفق توقعاتها السابقة.

وأشار المسؤول المالي إلى أن "التوقعات تعتمد إلى حد كبير على كيفية سيطرة الدول على الفيروس"، وأن توافر لقاح يمكن أن يحسن وضع شركات الطيران.

وتقدر المنظمة التي تضم 290 شركة طيران الأرباح الفائتة في عام 2020 للقطاع بنحو 419 مليار دولار، بسبب أزمة كورونا، وهي تمثل خسارة نصف الإيرادات العالمية من قطاع الطيران التجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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