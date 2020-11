إصابة أرفع مسؤول بالبيت الأبيض.. هل أصبح ترمب في مرمى كورونا؟

وقال البيت الأبيض في بيان يوم الإثنين، إن اختبار مستشار الرئيس روبرت أوبراين للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان إيجابيا لفيروس كورونا، لكن لا يوجد خطر من التعرض لترمب أو نائب الرئيس مايك بنس.

وأوضح البيان" أن لديه أعراضبا خفيفة وهو يعزل نفسه ويعمل من مكان آمن خارج الموقع، ليس هناك خطر التعرض للرئيس أو نائب الرئيس، عمل مجلس الأمن القومي مستمر دون انقطاع".

وقال البيت الأبيض إن الموظفين يخضعون لفحص دوري لمعرفة إن كانوا أصيبوا بالفيروس ، وأن أوبراين هو المسؤول الأرفع في البيت الأبيض الذي أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس.

وكان موظف آخر يعمل قريبا من الرئيس الأمريكي قد أصيب بالفيروس، في شهر مايو أيار الماضي، كما أصيبت السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي ماك بنس أيضا بالفيروس قبل اسابيع.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أربعة ملايين و225 ألفا و687 حالة بزيادة 61795 حالة عن الإحصاء السابق.

واضاف تقرير المراكز أن عدد الضحايا زاد بواقع 564 وفاة ليصل الإجمالي إلى 146546.. ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

