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سياسة|الولايات المتحدة

أسقطته الرياح.. شاهد لحظة انهيار "جدار ترمب" الحدودي مع المكسيك

انهيار أجزاء من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك
انهيار أجزاء من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك
28/7/2020

وظهر في مقطع الفيديو عمال يحاولون تثبيت الأجزاء المتهدمة من الجدار بسبب الإعصار وإعادته إلى ما كان عليه، إلا أنهم بدوا عاجزين عن ذلك بفعل قوة الرياح.

وسخر معارضو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من ضعف بناء الجدار واصفينه بـ "جدار ترمب"، كما علق بعض المغردين على الفيديو ساخرين "من الممكن أن تطالب المكسيك بإعادة أموالها".

وقارن البعض ضعف الجدار ومنتجات ترمب، حيث قالت الكاتبة راندي مايم سنجر" تخيلوا لو كان الجدار في العلامة التجارية مع شرائح لحم ترمب وكازينو ترامب وجامعة ترمب، فقط دافعوا الضرائب من يتحملون تكلفة هذه الأشياء".

https://twitter.com/rmayemsinger/status/1287579294030413825?ref_src=twsrc%5Etfw

وأنشئ هذا الجدار بمبادرة من الرئيس دونالد ترمب لإعاقة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد عبر الحدود مع المكسيك.

الجدير بالذكر أن السلطات الأمريكية كانت قد طلبت من سكان عدة مناطق جنوبية في ولاية تكساس الأمريكية إخلاء منازلهم بسبب اقتراب إعصار "حنا".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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