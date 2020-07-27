4 دول عربية تسمح بصلاة الأضحى في المساجد والساحات و7 تمنع

وبحسب قرارات رسمية، جاء الموقف من أداء صلاة العيد في المساجد والساحات العامة على النحو التالي:

أولًا: السماح الجزئي أو الكلي.. 4 دول

الكويت

قال المتحدث باسم الحكومة، طارق المزرم، في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع الالتزام بشروط وزارة الصحة في هذا الشأن.

الأردن

أعلنت وزارة الأوقاف، الأحد، إقامة صلاة عيد الأضحى، في كافة جوامع المملكة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة، مع الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة العامة.

قطر

أعلنت السلطات القطرية، الأحد، تفاصيل المرحلة الثالثة من تخفيف القيود التي فرضتها بسبب تفشي كورونا، وتشمل إعادة فتح عدد محدود من المساجد ومصليات العيد، لأداء صلاة عيد الأضحى، مع الأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة.

السعودية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر بيان في 13 يوليو/ تموز الجاري، إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في الجوامع والمساجد المهيئة فقط (دون تحديدها).

وأفادت الوزارة، الأحد، بتحديد مئات المساجد في مختلف أنحاء المملكة لأداء صلاة العيد.

الاحتفال بعيد الأضحى في إلينوي

ثانيًا: المنع.. 7 دول

المغرب

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان، منع صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وجواز إقامتها في المنازل من دون خطبة، كإجراء احترازي لمنع تفشي كورونا.

الجزائر

قالت اللجنة الوزارية للفتوى، عبر بيان، إن صلاة عيد الأضحى تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى ومن دون خطبة.

سوريا

أعلنت وزارة الأوقاف بالحكومة التابعة للنظام عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في محافظتي دمشق وريف دمشق؛ بسبب زيادة تفشي الوباء.

سلطنة عمان

قررت اللجنة العليا المكلفة بمواجهة كورونا الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، إضافة إلى استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

الإمارات

أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، سيف الظاهري، في تصريح صحفي، أنه تقرر إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تُبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة

مصر

أعلنت الحكومة المصرية، في بيان، السماح بأداء صلاة عيد الأضحى من أحد المساجد الكبرى فقط، وبعدد محدود من المصلين، ما يعني منعها في عموم المساجد والساحات.

العراق

أعلنت وزارتا الداخلية والصحة، في بيان مشترك، فرض حظر تجوال شامل في البلاد، خلال عطلة عيد الأضحى، للحيلولة دون تفشي الفيروس. وهو ما يعني منع الصلاة في عموم المساجد والساحات.

ثالثا: 11 دولة لم تعلن مواقفها

ولم تعلن 11 دولة عربية بعد مواقفها من أداء صلادة عيد الأضحى في المساجد والساحات العامة.

وهذه الدول هي: ليبيا، فلسطين، اليمن، لبنان، تونس، السودان، البحرين، الصومال، موريتانيا، جييوتي وجزر القمر.

وأصاب كورونا، حتى مساء الأحد، أكثر من 16 مليون و376 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 651 ألفا، وتعافى نحو 10 ملايين 3 وآلاف، بحسب موقع worldmeter المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

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