البث الحي
سياسة

39 نائبا فرنسيا يطالبون البحرين بوقف تنفيذ إعدام مواطنين اثنين

البحرينيان محمد رمضان وحسين موسى يقولان إن اعترافاتهما انتزعت تحت التعذيب
البحرينيان محمد رمضان وحسين موسى يقولان إن اعترافاتهما انتزعت تحت التعذيب
27/7/2020

وأوضح الموقع أن البرلمانيين الفرنسيين كتبوا رسالة موجهة لحكومة البحرين بتاريخ 23 من يوليو/ تموز الجاري للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق كل من محمد رمضان وحسين موسى.

وينضم هذا الخطاب، الذي صاغه النائب الفرنسي جاك مير، إلى الدعوات الصادرة عن زملائهم الأمريكيين، والبريطانيين، والإيطاليين، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والتي تطالب جميعها بالوقف الفوري لأمر الإعدام الصادر ضد محمد رمضان وحسين موسى، والسماح لهم بمحاكمة جديدة تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية حول حقوق الإجراءات القانونية الواجبة.

وتركز الرسالة على قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ 13 يوليو/ تموز الجاري الذي أيد حكم الإعدام الصادر ضد محمد رمضان وحسين موسى. 

كانت قوات الأمن البحرينية اعتقلت موسى، 33 سنة ، في 21 فبراير/ شباط 2014 ، ورمضان ، 37 سنة، في 18 فبراير / شباط 2014 ، بتهمة مهاجمة الشرطة لغرض إرهابي. 

وجاء اعتقال الشابين إثر قصف في قرية الدير أسفر عن مقتل شرطي بحريني. 

وأُدين رمضان وموسى وحُكم عليهما بالإعدام في 29 ديسمبر / كانون الأول 2014، وأيّد الحكم في 13 يوليو/ تموز الجاري، لكن الرجلين يقولان إنهما تعرضا للتعذيب وأكرها على الاعتراف بجريمة لم يرتكباها.

اقرأ أيضًا:

"التعذيب سيد الأدلة".. إدانات بعد تثبيت حكم بإعدام شابين بالبحرين (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)