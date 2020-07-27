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سياسة|الكويت

منع من السفر.. الكويت تتحفظ على أموال 10 من مشاهير مواقع التواصل

النيابة العامة بالكويت
النيابة العامة بالكويت
27/7/2020

كما أصدر قراره أيضا بالتحفظ على أموال إحدى الشركات على خلفية تهم بغسل الأموال.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر طلبت عدم نشر أسمائها، أن"قرار النيابة العامة جاء على خلفية شكوى مقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية".

وأضافت أن "النيابة العامة ستستدعي هؤلاء، للتحقيق معهم، وستوجه لهم تهمة غسل أموال".

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن "وزارة الداخلية نفذت قرار النيابة العامة بمنع سفر المشاهير العشرة فور وصول قرار النائب العام".

وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية أسماء قالوا إنها للمشاهير العشرة، فيما لم يصدر بيان فوري من النيابة يؤكد ذلك.

ونشرت صحيفة القبس الكويتية أسماء هؤلاء المشاهير العشرة وأوضحت أن هناك اتهامات لهم بغسيل الأموال.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع قوله إن القرار المنتظر بعد ذلك هو ضبط وإحضار المتهمين.

ووصف المصدر قرار منع السفر بأنه إجراء احترازي خشية هروب أي منهم من البلاد، ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر للصحيفة أن الأجهزة الأمنية في الكويت تراقب حاليا 27 مواطنا ومقيما يشتبه في ضلوعهم بعمليات غسل الأموال من بينهم تجار خمور ومخدرات. 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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