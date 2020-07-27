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لتسديد رسوم الجراحة: مريضة مغربية تدخل مصرفا في سيارة إسعاف (فيديو)

27/7/2020

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد أقارب السيدة، أن المستشفى أصر على اصطحاب السيدة بالإسعاف إلى البنك بهدف صرف الأموال ودفع المستحقات، وذلك بعد إصرار البنك على حضور السيدة بنفسها رغم خروجها للتو بعد إجراء الجراحة، ورفض كل الإجراءات الأخرى.

لكن سائق سيارة الإسعاف الذي قام بنقل السيدة -وهو يعمل في خدمة إسعاف مستقلة- لا تتبع المستشفى، قال إنه كان من المقرر نقل السيدة من المستشفى في حي دار غلف بالدار البيضاء إلى منزلها مباشرة، إلا أنها طلبت في الطريق أن تذهب للبنك لصرف الأموال ودفع مستحقات المستشفى لعدم وجود أموال معها في المنزل.

المصدر : خدمة سند
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