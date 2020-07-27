لبنان: "حزب الله" ينفي مزاعم إسرائيل بالاشتباك معها ويتوعد بالرد

ونفى "حزب الله"، في بيانٍ له مساء اليوم، حصول أي اشتباك من طرفه مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن الأمر محاولة إسرائيلية لاختراع انتصارات وهمية كاذبة.

وجاء نفي الحزب تعليقًا على الأحداث التي جرت اليوم في منطقة مزارع شبعا، وعند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وردًا على أخبار وتصريحات متداولة حول هذه الأحداث.

وصدر بيان "حزب الله" بعد أن قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية "أحبطت محاولة فرقة إرهابية من حزب الله التسلل" عبر الحدود مع الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقال "حزب الله" في بيانه: "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة، وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف، التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا، هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".

وأضاف البيان "تؤكد المقاومة الإسلامية أنه لم يحصل أي اشتباك، أو إطلاق نار من طرفها في أحداث اليوم حتى الآن، وإنما كان من طرفٍ واحدٍ فقط، هو العدو الخائف والقلِق والمتوتّر".

وأعلن بيان "حزب الله" أن "حالة الرعب التي يعيشها جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنوه عند الحدود اللبنانية، وحالة الاستنفار العالية والقلق الشديد من ردة فعل المقاومة على جريمة العدو، التي أدت إلى استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن، وكذلك عجز العدو الكامل عن معرفة نوايا المقاومة، كل هذه العوامل جعلت العدو يتحرك بشكل متوتر ميدانيًا وإعلاميًا على قاعدة (يحسبون كل صيحة عليهم)".

وتابع البيان "إن ردنا على استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن الذي استشهد في العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق الدولي آتٍ حتمًا، وما على الصهاينة إلا أن يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم".

وأضاف البيان "إن القصف الذي حصل اليوم على قرية الهبارية، وإصابة منزل أحد المدنيين لن نسكت عنه على الإطلاق".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن إحباط عملية لحزب الله اللبناني في مزارع شبعا.

وعقب ذلك أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية وقناة المنار التابعة لحزب الله إلى قصف بالمدفعية الإسرائيلية للمرتفعات الشرقية لبلدة كفر شوبا ومحيط موقع رويسات العلم (جنوبي لبنان) لمدة ساعة.

وسُجِّل تحليق طائرات حربية، بحسب قناة " المنار"، ونفذت الطائرات غاراتٍ وهميةً في محيط مزارع شبعا، كما حلقت طائرات إسرائيلية تجسسية وحربية في أجواء منطقة مزارع شبعا.

وكانت مصادر لبنانية مطلعة قد قالت لوكالة رويترز -قبل ذلك- إن جماعة حزب الله نفذت عملية، اليوم، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل، ردًا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو بالجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.