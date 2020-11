"لا أستطيع التنفس".. أمريكية تصرخ تحت أرجل القوات الفدرالية (فيديو)

وأظهرت المقاطع قيام القوات الفدرالية بالاعتداء على الشابة وهي تنزف، وجلس الجنود على ظهرها وهم يضغطون بأيديهم على رقبتها بالعصا مما جعلها تحاول المقاومة وتنادي عليهم بالتوقف قائلة "لا أستطيع التنفس".

BREAKING: young woman is arrested. She yells “I can’t breath” while a federal officer kneels on her back as she resists arrest

They continue to command her to stop resisting arrest. She is bleeding from the head pic.twitter.com/omnPKSlUTM

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) July 27, 2020