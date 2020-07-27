قصف وإطلاق نار على الحدود بين لبنان وإسرائيل.. لحظة بلحظة

جاء ذلك بعدما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن تبادل لإطلاق النار على الحدود، فسرته مصادر بأنه عملية لحزب الله.

من جهتها، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن "حادثا أمنيا غير بسيط" وقع على الحدود الشمالية مع لبنان اليوم الإثنين، وأمر الجيش سكان المنطقة بالتزام منازلهم.

وقالت مراسلة الجزيرة إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس غادر على عجل اجتماعا لحزبه.

في الوقت نفسه، قالت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات إسرائيلية ومسلحين، وإن انفجارات سمعت في المنطقة.

وهذه آخر التطورات: