قتيل وحرائق خلال احتجاجات ضد العنصرية في تكساس الأمريكية (فيديو)

تفاجأ المتظاهرون بإحدى السيارات التي اقتربت منهم ثم أطلق أحدهم النار عليهم مما أوقع قتيلاً بين صفوف المتظاهرين، وذلك في إطار الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في مدينة بورتلاند.

وأعلنت شرطة المدينة القبض على من قام بإطلاق النار مع البدء في إجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة.

وتجمع متظاهرون أمام مبنى مركز شرطة المدينة للوقوف على آخر ما توصلت له التحقيقات ولتقديم العزاء لخطيبة القتيل.

واندلعت أعمال عنف عدة خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن أمريكية، مساء السبت، استمرارا لحركة "حياة السود مهمة" الرافضة للعنصرية والتي دشنت بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي أبيض قبل نحو شهرين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في أوستن، كاترينا راتليف، إن التقارير الأولية لواقعة إطلاق النار "تشير إلى أن الضحية كان يحمل بندقية"، لافتة أنه تم إلقاء القبض على المتهم وأنه يتعاون مع الشرطة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

