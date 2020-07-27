"قائد معركة الوعي".. أكاديمي إماراتي يغرد خارج السرب وينتقد حكام بلاده

ونشر الأكاديمي اليوسف عبر صفحته بـ "تويتر"، مجموعة من التغريدات، بيّن فيها أن ما أسماه بـ "العصابات الحاكمة" هي المسؤولة عما وصلت إليه الإمارات من انحدار وفساد وتراجع في مستوى المعيشة وقتل للأبرياء في حروب عبثية.

نقول للدكتور قرقاش ان الهجمة على ولي عهد التزوير ليست ممولة من قطر وهي نابعة من احرار الأمارات الذين لم يختاروا طريق الأرتزاق والمتاجرة باوطانهم وانما اختاروا طريق الحق والدفاع عنه وانت تعلم اننا لا نمول من احد وتعلم ان اجدادنا اسسوا هذا الوطن ونحن سنحافظ عليه — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 26, 2020

ووجه الدكتور اليوسف من خلال التغريدات رسائل لعدد من المسؤولين الإماراتيين من بينهم محمد بن راشد حاكم إمارة دبي، وأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وكشف من خلال تغريداته أيضا عن وقائع فساد تخص الجيش الإماراتي اتهم فيها مسؤولون بالجيش بتبديد الثروات من خلال صفقات شراء الأسلحة.

نقول لمحمد بن راشد ….نحن لم نطلب منك شيئا في حياتنا ولن نطلب منك ولكننا نصارحك بان الذين حولك غير صادقين والناس تتهمك بالغرور وقلة الوعي السياسي فلماذا لا تختم حياتك يا بوراشد بإصلاح امارتك بتأسيس مجلس استشاري من اعيان دبي وتلتزم بقرارته وتخرج من قبضة ابوظبي قبل ان تختفي امارتك — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 27, 2020

كما انتقد سياسات الإمارات الحالية وأسلوبها في التنكيل بالمعارضين السياسيين وتعذيبهم.

وناشد اليوسف في إحدى تغريداته "كل إماراتي ان يرفع صوته دفاعا عن وطنه، ودفاعا عن السجناء، وحماية للثروة، وحماية لمستقبل الأجيال فهذه العصابات الحاكمة مع تفاوت في الدرجة هي مسؤولة عن ما وصلت اليه الدولة من انحدار وفساد وتراجع في مستوى المعيشة وقتل للأبرياء في حروب عبثية".

وأضاف "دافعوا عن وطنكم قبل ان تفقدوه".

عبر السنوات كنت التقي ببعض الأخوة الذين يعملون في مشتريات الجيش واذكر ان احدهم قرر ترك وظيفته فسالته لماذا : قال بالحرف الواحد " يسرقون الثروة " .طبعا خلال هذه الفترة كان ولي العهد المزيف قد تمكن من الجيش وكانت هناك شركات لشراء السلاح وكأن هناك منافسة بينما هم يملكونهاجميعها — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 27, 2020

وقال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، إن اليوسف يقود معركة الوعي الذي يحتاجُه أبناء الإمارات من أجل الوطن ومن أجل أن تعود الإمارات "إمارات خيرٍ لا إمارات للغير".

وبين مغردون أن هذه المعركة التي يقودها اليوسف تسعى إلى تصحيح مسار الإمارات وسياساتها الخاطئة في المنطقة وعبثها اللامحدود.

تصوروا حال الأمارات منذ مرض الشيخ زايد …..ست حكام باستثناء الشيخ خليفة بسبب مرضه ست حكام يلعب بهم مراهق في السياسة وشخص مريض ينهب ثروات الجيش واخوانه ينهبون ثروات القطاع المالي والصناديق السيادية ويعتقل الأبرياء ويسجنهم في محاكمات مزيفة كل ذلك وهؤلاء الحكام صامتون ويقبضون — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 27, 2020

يا محمد بن راشد لم اصدق نفسي وانا اسمع انك قد قلت قصيدة في محمد بن سلمان (أبو منشار) بعد مقتل خاشقجي تقول فيها " ما هزك ريح ……" ..يعني ماذا نفهم من هذه القصيدة ؟ هل انت مؤيد للطريقة البشعة التي قتل بها المرحوم ؟ وهل نتوقع منك لا قدر الله ان تمارس نفس العنف في حق المعارضين؟ — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 27, 2020

يا محمد بن راشد …..يا رئيس حكومة الأمارات ويا حفيد الرجل الصالح الشيخ سعيد بن مكتوم هل حقا كما روي انك صرحت بانك قد سجنت بعض المعارضين قرب اقفاص الأسود في العوير ؟ والله ان كان هذا التصريح صحيحا فامرنا في دولة الأمارات جلل ومخيف فقد كنا نأمل منك الكثير . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 27, 2020

نناشد كل اماراتي ان يرفع صوته دفاعا عن وطنه ودفاعا عن السجناء وحماية للثروة وحماية لمستقبل الأجيال فهذه العصابات الحاكمة مع تفاوت في الدرجة هي مسؤولة عن ما وصلت اليه الدولة من انحدار وفساد وتراجع في مستوى المعيشة وقتل للأبرياء في حروب عبثية ….دافعوا عن وطنكم قبل ان تفقدوه — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 27, 2020

الحر كالقناص لا يضيع رصاصته الوحيدة وهي كلمة الحق على من هو دون الظالم وانما يوجهها مباشرة الى الظالم ليعريه ويحرجه ويكسر هيبته ويجعل غيره يهرب منه بسبب ظلمه او فساده ……هذا هو درس " قناص الظلمة " . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 26, 2020

تابعوا تغريدات البروفيسور والأكاديمي الإماراتي يوسف اليوسف @Prof_Yousif

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"

أي أعظم وأنفع الجهاد الذي يكون في سبيل الله "كلمة حق"أي: أمر بمعروف أونهي عن منكر أياً كانت صورته قولا ًأوكتابةً أوفعلا ً"عند سلطان جائر" — Abdullah Mohamed Ali (@ABD_3Y) July 26, 2020

الإمارات :

هناك #معركة_وعي يقودها الأستاذ الدكتور يوسف اليوسف @Prof_Yousif.

لتصحيح مسار #الإمارات وسياساتها الخاطئة في المنطقة وعبثها اللامحدود نسأل الله له ولأحرار الإمارات التوفيق https://t.co/TezXIt2A0E — أحمد قائد الشعيبي (@alshuaibi214) July 26, 2020

https://twitter.com/BotawilAbdullah/status/1287409758228623364?ref_src=twsrc%5Etfw

الأمة التي تنجب الرجال الأحرار الذين لا يخشون إلا الله هي أمة حية ومنصورة بارك الله فيك وسدد خطاك اخانا الكريم ⚘ — منذر عبدالله (@monzerabdullah1) July 26, 2020

لك مني التحية والأحترام دكتور اعانك الله مع هؤلاء الجهلة وسدد خطاك ايها الحر الشريف – — بن سليمان 🇴🇲 (@binssuliman) July 26, 2020

https://twitter.com/Ra7alah2/status/1287319875061518337?ref_src=twsrc%5Etfw