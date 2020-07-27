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سياسة|الإمارات

"قائد معركة الوعي".. أكاديمي إماراتي يغرد خارج السرب وينتقد حكام بلاده

الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة اليوسف يغرد خارج السرب وينتقد سياسيات بلاده
الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة اليوسف يغرد خارج السرب وينتقد سياسيات بلاده
27/7/2020

ونشر الأكاديمي اليوسف عبر صفحته بـ "تويتر"، مجموعة من التغريدات، بيّن فيها أن ما أسماه بـ "العصابات الحاكمة" هي المسؤولة عما وصلت إليه الإمارات من انحدار وفساد وتراجع في مستوى المعيشة وقتل للأبرياء في حروب عبثية.

ووجه الدكتور اليوسف من خلال التغريدات رسائل لعدد من المسؤولين الإماراتيين من بينهم محمد بن راشد حاكم إمارة دبي، وأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي. 

وكشف من خلال تغريداته أيضا عن وقائع فساد تخص الجيش الإماراتي اتهم فيها مسؤولون بالجيش بتبديد الثروات من خلال صفقات شراء الأسلحة.

كما انتقد سياسات الإمارات الحالية وأسلوبها في التنكيل بالمعارضين السياسيين وتعذيبهم.

وناشد اليوسف في إحدى تغريداته "كل إماراتي ان يرفع صوته دفاعا عن وطنه، ودفاعا عن السجناء، وحماية للثروة، وحماية لمستقبل الأجيال فهذه العصابات الحاكمة مع تفاوت في الدرجة هي مسؤولة عن ما وصلت اليه الدولة من انحدار وفساد وتراجع في مستوى المعيشة وقتل للأبرياء في حروب عبثية".

وأضاف "دافعوا عن وطنكم قبل ان تفقدوه".

 وقال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، إن اليوسف يقود معركة الوعي الذي يحتاجُه أبناء الإمارات من أجل الوطن ومن أجل أن تعود الإمارات "إمارات خيرٍ لا إمارات  للغير".

وبين مغردون أن هذه المعركة التي يقودها اليوسف تسعى إلى تصحيح مسار الإمارات وسياساتها الخاطئة في المنطقة وعبثها اللامحدود.

https://twitter.com/BotawilAbdullah/status/1287409758228623364?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Ra7alah2/status/1287319875061518337?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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