شاهد: الأمطار تغرق شوارع الطائف.. والسعوديون غاضبون

وتداول مغردون مقاطع فيديو للسيول عبر وسم (#الطايف_تغرق)، محملين الحكومة مسؤولية تدهور البنية التحتية ومطالبين إياها بالاعتراف بفشلها في التسيير. وبلغ عدد التغريدات أكثر من 20 ألفا.

أمطار وسيول بردية وشلالات الوهط غرب #الطائف الأحد ١٤٤١/١٢/٥هـ قبل قليل ⚠️

رصد : سعود الشعيلي 🇸🇦

26-7-2020#طقس_العالم pic.twitter.com/jWtqNNQ6mh — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 26, 2020

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

وتساءل معلقون "أيها المسؤول الجشع ألا تشبع من جمع المليارات هل التنافس بينكم مين يسرق ويستنزف شعبه أكثر؟".

https://twitter.com/ibbxW46A2S3aqlU/status/1287294632209068034?ref_src=twsrc%5Etfw

في غضون ذلك، نشرت محافظة الطائف على حسابها في تويتر توضيحات بشأن الطرق المغلقة جزئيا بسبب الفيضانات التي سببها هطل المطر الغزير.

الأمطار التي تشهدها مناطق السعودية حاليا وفي السنوات الأخيرة تتكرر معها نفس الأخطاء والمشاكل والحوادث وقصص الغرقى والمحتجزين.

#الطايف_تغرق…. هذا يعتبر فساد الحكومة واولهم ابن سلمان لازم تقولون هذا الكلام هذا يعتبر فشل … الله يعين اهل الطايف — فهد (@nasssr54096200) July 26, 2020

ورغم ما تم إنفاقه على النقل والبنية التحتية والخدمات البلدية في المملكة بين عامي 2003 و2012، وبلغ أكثر من 412 مليار ريال (109 مليار دولار)، إلا أن الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام السعودية والناشطون لم تعكس حقيقة هذا الإنفاق.

#الطايف_تغرق

عشرين سنه والطايف من حفريه في تحويله الطائف منطقه جبليه بمعنى لو الامانه والبلديه اتبعوا خطة اكل الزبيب حبه حبه😉 وكل سنه يحطون مواسير بوصه لوصلنا الان الى 20 بوصه وسلمنا الغرق المشكله !!! اتبعوا خطة

خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب

وهذا بلا ابوك ياعقاب 🤣 — منصورالحارثي (@xmansorx) July 26, 2020

ومع أن الأمطار التي تهطل على المملكة أمطار موسمية وبمعدلها الطبيعي حسب خبراء الأرصاد، إلا أنها كشفت عن فشل شبكات تصريف السيول في مدن المملكة وانعدامها في البعض منها.