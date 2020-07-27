"التحرير تُقمع".. قتلى وسط بغداد خلال احتجاجات على تردي الخدمات

وقُتل متظاهران وأصيب عشرات خلال احتجاجات ليلية شملت بغداد ومناطق بجنوب العراق تنديدا بانقطاع الكهرباء، في ظل طقس شديد الحرارة، في حين هزت انفجارات قاعدة عسكرية جنوبي العاصمة العراقية.

كنا نأمل بالكشف عن قتلة #المتظاهرين السلميين وحماتهم، ومحاكمتهم محاكمة علنية، ففوجئنا بقوات القمع وهي تسيل دماءهم من جديد وكأنها تريد اعادة ذات المشاهد السابقة .

على الحكومة ردع تلك القوات وحماية المتظاهرين السلميين والكشف عن اولئك القتلة كما تم الكشف عن خاطفي الناشطة الالمانية . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) July 27, 2020

السكوت عن قمع #المتظاهرين في #ساحة_التحرير وعدم محاسبة قتلة المحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة يمثل وصمة عار بجبين العملية السياسية التي اصبحت تتاجر بدماءهم وصوتهم، والماضي القريب يشهد بان لا صوت يعلو فوق صوت الشعب.

الرحمة لشهداء #العراق والشفاء العاجل للجرحى.#التحرير_تقمع pic.twitter.com/VoF2K1rDWO — Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) July 27, 2020