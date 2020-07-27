"احرق علم مصر وخذ 100 شيكل".. شاهد رد فعل الفلسطينيين

وجرى تصوير الفيديو على الطريق العام بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، مجريا مقابلات عشوائية مع المارة ،عارضًا عليهم إحراق علم مصر أمام الكاميرات، مقابل 100 شيكل (29.304 دولارًا) ومبالغ مالية أخرى متفاوتة مع زيادة قيمة المبلغ لإغرائهم.

تحدي في شوارع نابلس .. احرق علم مصر و خذ 100 شيكل ! تحدي في شوارع نابلس .. احرق علم مصر و خذ 100 شيكل ! الفيديو كامل على يوتيوب :- https://www.youtube.com/watch?v=5vdMBK9e6mw Posted by ‎مدينة نابلس – Nablus City‎ on Monday, 20 July 2020

و رفض الضيوف قطعيا إحراق صورة علم مصر، وأكدوا على كونها بلدًا شقيقًا وشعبًا طيبًا يقف إلى جانب القضية الفلسطينية..

حدث في شوارع فلسطين .. احرق علم مصر واحصل على ١٠٠ دولار . شاهد رد فعل الفلسطينيين ❤️ اتحداك لو ما بكيت Posted by ‎محمد زيد‎ on Monday, 27 July 2020

وأشار البعض إلى التضحيات التي قدمها المصريون لفلسطين، وإلى وجود شهداء مصريين على أرضها ولأجل قضيتها، مؤكدين: "لو بمليون ما بنحرق علمها".

(إحرق علم مصر وباعطيك 100 شيكل) الفلسطيني العربي الأصيل: اقطع دراعي ولا احرق علم مصر ها هو الشعب الفلسطيني العربي الحقيقي وليس الحماسرائيلي الإخواسرائيلي القطراسرائيلي Posted by ‎رفعت السنوسي‎ on Monday, 27 July 2020

وأثار الفيديو، تفاعلات عبر المنصات، مؤكدين على سلامة الموقف الفلسطيني من مصر وعلى العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين، وعلى وجود محبة تربطهم تعلو على المصالح.

ياااااه ياشعب فلسطين ربنا يفك كربتكم عن قريب فيديو يهز الوجدان لا يفهم ذلك خونة الاوطان Posted by Khalid Abd Elsalam on Monday, 27 July 2020

♥️????♥️ الشارع الفلسطيني .. احرق علم مصر واحصل على ١٠٠ دولار . شاهد رد فعل الفلسطينيين . انتم فى القلب حفظكم الله ورعاكم. Posted by ‎محمد ابوقمر‎ on Sunday, 26 July 2020