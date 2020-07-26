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سياسة

وسط توتر مع حزب الله: الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط مسيرة داخل لبنان

صورة أرشيفية لمسيرة إسرائيلية
صورة أرشيفية لمسيرة إسرائيلية
26/7/2020

وأوضح البيان أن الطائرة سقطت "خلال نشاط عملياتي لقوة تابعة للجيش على الحدود اللبنانية"، لكن البيان لم يذكر نوع النشاط العملياتي الذي كانت تقوم به الطائرة، كما لم يشر إلى سبب سقوطها.

وقالت القناة 12 التلفزيونية الاسرائيلية إن الطائرة سقطت نتيجة عطل فني.

وأشار البيان إلى أنه "لا يوجد خوف من تسرب معلومات". وتخشى إسرائيل من رد انتقامي من قبل "حزب الله اللبناني".

وفي تصريحات منفصلة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، إن تل أبيب غير معنية بالتصعيد مع "حزب الله" اللبناني.

وتأتي التصريحات وسط توتر بعد إعلان "حزب الله"، الثلاثاء الماضي، مقتل أحد عناصره ويدعى على كامل محسن في قصف إسرائيلي قبل ذلك بيوم واحد بمحيط مطار دمشق الدولي، وقالت وسائل إعلام عبرية إنه استهدف أسلحة متطورة وصلت من إيران.

ووفق القناة (12) العبرية الخاصة أوضح غانتس، خلال زيارة تفقدية للقيادة الشمالية: "ليس لإسرائيل مصالح في سوريا أو لبنان باستثناء تلك الأمنية".

وأوضح: "سنواصل الدفاع عن مصالحنا الأمنية التي تنطوي على منع التموضع الإيراني (في سوريا) وعدم نقل أسلحة متقدمة ودقيقة إلى أي مكان سواء في سوريا أو لبنان".

وأضاف: "لا نتطلع إلى تنفيذ تصعيد غير ضروري. لكن من سيختبرنا سيواجه قدرة عمل عالية جدا آمل ألا نضطر إلى استخدامها".

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، عن غانتس قوله خلال الزيارة: "نعلم أن أحد عناصر حزب الله أصيب في سوريا (..) لقد تصرفنا ضد النشاط الإيراني هناك، وإن كان هناك أي شخص متورط، فقد يحدث ذلك".

وأضاف: "نفترض أن أحداثا يمكن أن تقع على الحدود"، دون مزيد من التوضيح.

والثلاثاء، أعلن "حزب الله" مقتل أحد عناصره في قصف جوي إسرائيلي بمحيط مطار دمشق الدولي، الإثنين الماضي.

ومع إعلان "حزب الله"، رفعت إسرائيل حالة التأهب على الحدود مع لبنان، وحظرت حركة المركبات العسكرية على المحاور القريبة من الحدود.

وفي وقت سابق الأحد، حظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وزراء حكومته الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بشأن التوترات على الحدود الشمالية، باستثناء وزير الدفاع.

كما نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، عددا من بطاريات القبة الحديدية الدفاعية على الحدود الشمالية تحسبا لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

ومساء السبت، أعلن الجيش اللبناني، تعرض أجواء بلاده في اليومين الماضيين، لنحو 30 خرقا جويا من الجانب الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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