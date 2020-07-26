البث الحي
سياسة

مسؤول أمريكي بارز: النزاع الخليجي استمر أطول مما ينبغي

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن(يمين) والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن(يمين) والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك
26/7/2020

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا على قطر، وقطعت معها العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية في 5 يونيو/حزيران 2017 بسبب اتهامات تتعلق "بدعمها للإرهاب". وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن الدول المقاطعة لها تريد النيل من سيادتها.

وسعت الولايات المتحدة مع الكويت، دون نجاح يذكر حتى الآن، للتوسط في هذا النزاع الذي تراه واشنطن تهديدا للجهود المبذولة لاحتواء إيران.

وقال هوك، للصحفيين من الدوحة، عقب اجتماع مع وزير خارجية قطر "النزاع استمر أطول مما ينبغي وهو يضر في النهاية بمصالحنا الإقليمية المشتركة في سبيل الاستقرار والرخاء والأمن".

وأضاف هوك أن "وضع حد لهذا النزاع سيعزز المصالح الجماعية لكافة أطرافه".

ويجري هوك جولة في الشرق الأوسط للدعوة لتمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران. ومن أجل ذلك زار المبعوث الأمريكي تونس العضو الحالي بمجلس الأمن وقال إنه سيتوجه إلى الكويت قريبا.

وأشار هوك إلى أنه سيثير مع المسؤولين الكويتيين مسألة النزاع الخليجي وعبر عن أمله في ألا يكون لوجود أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) في المستشفى "أي تأثير سلبي على الجهود الدبلوماسية".

وحاول أمير الكويت طويلا التوسط لحل هذا النزاع. وقال هوك إنه يعتقد أن الشيخ صباح يريد استمرار الجهود الكويتية في هذا المجال.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين ومصادر خليجية لم تسمها قولها إن الولايات المتحدة تحاول إقناع السعودية مع حلفائها بإعادة فتح مجالهم الجوي الذي أُغلق أمام قطر قبل ثلاث سنوات لكن جهود الوساطة التي بدأت منذ أوائل عام 2020 لم تحقق نجاحا يذكر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)