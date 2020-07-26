مسؤول أمريكي بارز: النزاع الخليجي استمر أطول مما ينبغي

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا على قطر، وقطعت معها العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية في 5 يونيو/حزيران 2017 بسبب اتهامات تتعلق "بدعمها للإرهاب". وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن الدول المقاطعة لها تريد النيل من سيادتها.

وسعت الولايات المتحدة مع الكويت، دون نجاح يذكر حتى الآن، للتوسط في هذا النزاع الذي تراه واشنطن تهديدا للجهود المبذولة لاحتواء إيران.

وقال هوك، للصحفيين من الدوحة، عقب اجتماع مع وزير خارجية قطر "النزاع استمر أطول مما ينبغي وهو يضر في النهاية بمصالحنا الإقليمية المشتركة في سبيل الاستقرار والرخاء والأمن".

وأضاف هوك أن "وضع حد لهذا النزاع سيعزز المصالح الجماعية لكافة أطرافه".

ويجري هوك جولة في الشرق الأوسط للدعوة لتمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران. ومن أجل ذلك زار المبعوث الأمريكي تونس العضو الحالي بمجلس الأمن وقال إنه سيتوجه إلى الكويت قريبا.

وأشار هوك إلى أنه سيثير مع المسؤولين الكويتيين مسألة النزاع الخليجي وعبر عن أمله في ألا يكون لوجود أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) في المستشفى "أي تأثير سلبي على الجهود الدبلوماسية".

وحاول أمير الكويت طويلا التوسط لحل هذا النزاع. وقال هوك إنه يعتقد أن الشيخ صباح يريد استمرار الجهود الكويتية في هذا المجال.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين ومصادر خليجية لم تسمها قولها إن الولايات المتحدة تحاول إقناع السعودية مع حلفائها بإعادة فتح مجالهم الجوي الذي أُغلق أمام قطر قبل ثلاث سنوات لكن جهود الوساطة التي بدأت منذ أوائل عام 2020 لم تحقق نجاحا يذكر.