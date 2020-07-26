ليبيا.. رفض وانتقادات لزيارة برنارد ليفي وحكومة الوفاق تتوعد بإجراءات رادعة

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج.

وقال البيان إن المجلس الرئاسي لا علاقة ولا علم له بالزيارة، ولم يتم التنسيق معه بشأنها.

وأضاف "اتخذ المجلس إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها".

وتابع "يؤكد المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركا أو متواطئاً في هذا الفعل الذي يعد خروجا على الشرعية وقوانين الدولة".

ووجه المجلس الرئاسي وفق البيان تعليماته المشددة لكافة الأجهزة والإدارات والمنافذ بالالتزام الكامل بالقانون وقرارات المجلس الرئاسي لمنع تكرار أي خروقات مستقبلا.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، عن "استغرابه للسماح" بدخول ليفي إلى مصراتة، وطلب بفتح تحقيق في الزيارة والجهة الداعية له، لا سيما مع دعم باريس للواء المتقاعد خليفة حفتر.

نستغرب السماح بدخول المدعو برنارد ليفي الى مدينة الصمود في ظل الموقف الفرنسي الداعم لمجرم الحرب حفتر، وأطالب الجهات المعنية التحقيق بسبب الزيارة والجهة الداعية لها. — خالد المشري (@KhaledMeshri) July 25, 2020

بدوره، أكد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا أن الحكومة لم توجه أي دعوة رسمية للكاتب برنارد ليفي لزيارة البلاد.

أي زيارة لشخصية صحفية دون دعوة رسمية من الحكومة الليبية لا تحمل أي مدلول سياسي يمثل حكومة الوفاق و الرأي العام له مطلق الحرية في التعاطي و التفاعل مع أي حدث عام بالخصوص — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) July 25, 2020

وقال باشاغا إن "الحكومة لم تدع رسميا أي شخصية صحفية لزيارة ليبيا وبعض الأطراف (دون تسمية) اعتادت الاصطياد في الماء العكر خدمة لمآرب سياسية معروفة".

واعتبر باشاغا أن حرية الصحافة والإعلام واحدة من أعمدة الدولة المدنية الديمقراطية، وحق الاعتراض على أي زيارة مكفول للجميع، ولا وصاية على الرأي العام رغم استغلال بعض الأطراف للأحداث غرض تصفية حسابات سياسية ضيقة.

بدوره، نفى المجلس البلدي بمصراتة علاقته بزيارة ليفي للمدينة، مؤكدا أنه لا وجود لأي تنسيق مع المجلس البلدي بالخصوص.

وقوبلت زيارة ليفي إلى ليبيا برفض شعبي ورسمي واسع، ومطالبات بالتحقيق مع من سمح له بالزيارة دون أن يعرف حتى الآن الجهة التي سمحت له بذلك.

نستغرب السماح بدخول المدعو برنارد ليفي الى مدينة الصمود في ظل الموقف الفرنسي الداعم لمجرم الحرب حفتر، وأطالب الجهات المعنية التحقيق بسبب الزيارة والجهة الداعية لها. — خالد المشري (@KhaledMeshri) July 25, 2020

#شاهد | أهالي #ترهونة: نرفض زيارة برنارد ليفي ونحمل المسؤولية الكاملة للجهة التي نسقت الزيارة pic.twitter.com/Y3KGrOaqCA — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) July 25, 2020

بالأصالة عن نفسي و بالنيابة عن الثوار و الشرفاء الاحرار الوطنيين زيارة برنارد هنري ليفي لا تمثلنا اما هولاء المسؤولين الذين استقبلوه فهم لا يمثلون الا مصالحهم الخاصة فلعنة الله عليهم ، فانتم في مزابلة التاريخ — إبراهيم قصودة🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) July 25, 2020

مستشار وزير الداخلية عماد شنب ينفي علاقته بدعوة برنارد ليفي إلى زيارة مدينة #مصراتة أو التنسيق معه#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/qrjjXczMvE — قناة فبراير (@FebruaryChannel) July 25, 2020

وبرنارد ليفي، أكاديمي وإعلامي وسياسي يهودي فرنسي، وله صداقات مع كبار الأثرياء والساسة الفرنسيين، بمن فيهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

توضيح مهم بخصوص زيارة برنارد ليفي

-زار مصراته فقط

-لم يتلق دعوة من الوفاق ولم يلتق اي ممثل عنها

-الدعوة جاءت من شخصيات محليةوالمجلس الرئاسي فتح تحقيقا في القضية

ادناه فديو لرجال ترهونة الشجعان اطلقوا الرصاص على موكبه لإرغامه على عدم دخولها وهكذا كان https://t.co/GlOpis0LWD pic.twitter.com/7vKDSfTv9U — Omar Alhajj عمـر الحاج (@Oalhajj87) July 25, 2020

ويعرف ليفي بتعصبه الشديد لإسرائيل عندما يتعلق الأمر بمصالحها وأمنها، فقد رفض وصف حروبها على غزة بالإبادة، وإثر عدوانها المدمر على القطاع عام 2010، زعم أن الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش أخلاقية وديمقراطية.