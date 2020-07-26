"صابر يرجع المدرسة".. شيخ الأزهر يتبنى الطفل المصري بائع المناديل (فيديو)

وتصدر وسم (#صابر_يرجع_المدرسة) وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما نشرت إحدى الصحف المحلية تسجيلًا مصورًا، عبر خلاله الطفل عن أمنيته بمواصلة تعليمه، بعد أن أجبرته ظروفه العائلية على ترك الدراسة، لتنتشر قصته على منصات التواصل.

وخلال الفيديو سألت المذيعة الطفل "لو طلع لك عفريت من مصباح وقالك شبيك لبيك هاتطلب منه ايه"؟ فجاء رد صابر "هاطلب إني أبقى غني وأرجع المدرسة".

وحكى صابر عن رحلة تخليه عن الدراسة بعد وفاة والده، لمساعدة والدته في مصاريف البيت، وبعدها سألته المذيعة "حزين ليه"؟! فرد مبتسمًا "أنا مش حزين".⁧‫

صابر الذي كان يدرس في الأزهر قبل انقطاعه عن التعليم، يعمل حاليًا بائع مناديل بمحيط المركز الثقافي الروسي في الدقي بمحافظة الجيزة، وتقيم أسرته في منطقة أبوالنمرس.

ووجه شيخ الأزهر بالبحث عن الطفل صابر ودراسة حالته ومساعدته لإعادته إلى مقاعد الدراسة، مع إعفائه من المصروفات.

كما وجه الطيب، ببحث حالة أسرة صابر، ودعمها بمعاش شهري من حساب الزكاة، وتوفير جميع الاحتياجات لتحقيق حياة كريمة له.

وفي الفترة الماضية، تكفّل الأزهر بعلاج العديد من الحالات المرضية التي طلبت تدخلا عاجلا لرعايتها وإجراء عمليات جراحية لها.

كما تكفل بصرف العديد من المعاشات والإعانات للبسطاء والفقراء. ويشار إلى أن تلك الحالات يتكفل بها بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يشرف عليه شيخ الأزهر.