سخرية من تغريدة لأكاديمي إماراتي حول استرجاع الأموال من الهارب شيتي

وقال الأكاديمي عبد الله في تغريدة عبر حسابه على تويتر "أنا واثق أن شركات وبنوك الإمارات ستسترد كل (دولار) قام هذا المحتال الأفاك بسرقته"، مرفقاً صورة الملياردير شيتي.

أنا واثق ان شركات وبنوك الإمارات ستسترد كل $ قام هذا المحتال الأفاك بسرقته. pic.twitter.com/opIfYgxsBG — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 26, 2020

ورد نشطاء على تغريدة الأكاديمي بقولهم "أليس لهذا المحتال شركاء محليون، لماذا لاتذكر أسماءهم إن كانوا فعلاً شركاء متضامنين"، مؤكدين أنه لن يتم تحريك الملف بسبب تورط مسؤولين فيه.

وسخر مغردون من عبدالله قائلين "أقول لك هدئ من روعك بارك الله فيك، لأن وراء هذا الأفاك فضائح تطال أصحاب السمو يا أستاذ عبد الخالق، والحليم من الإشارة يفهم".

اليس لهذا المحتال شركاء محليون . لماذا لاتذكر اسماوءهم ان كانوا فعلا شركاء متضامنين — AbdulGhaffar Hussain (@AG_Hussain) July 26, 2020

هل الامارات قادره على استرجاع هذه الاموال المنهوبة من وجهة نظرك ؟! — ❄️جابر العذبة (@JAlathbi_Qtr) July 26, 2020

توك راجع من الاجازة ومعنوياتك عالية 😂 الحمد لله على السلامة..

أقول لك هدئ من روعك بارك الله فيك… لأن وراء هذا الافاك فضائح تطال أصحاب السمو يا استاذ عبد الخالق… والحليم من الإشارة يفهم — Murad (@NSOTM) July 26, 2020

معه شركاء ليس من المصلحة تحريك الملف

عاد فيه الف واحد سينهبكم لانكم تسرقون اموال الشعوب فتن سرقتكم في عقر داركم وكما تدين تدان — hassan🇾🇪 حسن القهيلي 🇸🇦 (@SCwz56) July 26, 2020

لن تقدر تسترد مليم وحد لن هذا مسكين عامل باالاجر اليومي مع سيدة وسيدكم مملكة بريطانيا — ابو عبدالقادر (@SALEH34262910) July 26, 2020

لم لا تحاسب من وراءه ؟؟؟؟

المتسبب الحقيقي .. — عبد الله (@CAgcbv) July 26, 2020

لا اعتقد فهناك الكثير من المسؤلين متعاونين معاه وهم على مناصب كبيره لذالك نستبعد استرداد المبلغ — عبدالله بوطلال (@vseXW7M2r4yyyY7) July 26, 2020

وهرب شيتي من الإمارات إلى الهند مخلفاً وراءه خسائر تفوق 7 مليارات دولار، وانهيار منظومة استثمارات واسعة كان يديرها لعقود، خصوصاً مجموعة "إن إم سي" (NMC) الصحية، وهي أكبر مزود للرعاية الصحية الخاصة في الإمارات.

ووصلت مديونية مجموعة إن إم سي إلى 7.4 مليارات دولار؛ مما أدى إلى وضع مصارف إماراتية وأخرى أجنبية في مهب الإفلاس.

وطال تحقيق في بورصة لندن أنشطة المجموعة الإماراتية، بعد اتهامات بالاحتيال والتلاعب وعقد صفقات مشبوهة، وذلك بالتوازي مع تقارير من منظمات دولية تتهم الإمارات بأنها أصبحت ملاذا لجرائم غسل الأموال والاحتيال المالي.