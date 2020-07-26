تل أبيب: شركة إسرائيلية ترسل ابتكاراً لمكافحة كورونا إلى أبو ظبي

وقال الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن "نائبة رئيس قسم التطوير في شركة رفائيل الإسرائيلية كشفت في مقابلة مع موقع واي نت الإخباري بالعبرية، أنه تم إرسال أحد ابتكارات الشركة لمكافحة فيروس كورونا إلى أبو ظبي".

وكانت إذاعة الجيش الاسرائيلي (جلتس) قد أعلنت أوائل الشهر الجاري أن شركتين إسرائيليتين وقعتا اتفاقية مع عدد من الشركات الإماراتية لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

نائبة رئيس قسم التطوير في شركة رفائيل الإسرائيلية كشفت في مقابلة مع موقع واي نت الاخباري بالعبرية انه تم ارسال احد ابتكارات الشركة لمكافحة فيروس كورونا الى ابو ظبي. pic.twitter.com/0wrw1Rz8ab — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 26, 2020

وقالت الإذاعة إن الشركتين هما: شركة الصناعات الإسرائيلية الجوية وشركة رفائيل (حكوميتان)، وهما تتبعان وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتزودان الجيش بالمعدات والصواريخ وأنظمة الدفاع العسكرية.

وأوضحت الإذاعة في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الشركتين وقعتا الاتفاقية مع 42 شركة إماراتية.

ومنذ حوالي شهر كانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أعلنت أن عدة مشاريع مشتركة تجري بين شركتين من القطاع الخاص الإماراتي وشركتين إسرائيليتين في المجال الطبي ومكافحة فيروس كوفيد-19.

وقالت وام "تأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة، ضمن أولوية إنسانية وتعاون بنّاء، يهدف إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعاون من أجل صحة مواطني المنطقة".

وتابعت "في ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم فإنه من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، للعمل معاً من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلاً لها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن منذ شهر أيضا عن "تعاون" مع الإمارات في مجال مكافحة وباء كوفيد-19، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وفي السياق نفسه كشفت صحيفة إسرائيلية منذ حوالي شهر أن طائرة إماراتية محملة بـ100 ألف جهاز فحص كورونا حطت في تل أبيب، في 26 مارس/ آذار الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الطائرة التي أقلعت من أبوظبي، سارت بشكل مباشر إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب.

وبحسب موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي فإن التعاون وتطبيع العلاقات يجري بين الإمارات وإسرائيل منذ 13 عاما في عدد من المجالات الأمنية والتجارية المختلفة، آخرها مجال الطب والبحث العلمي.

ويأتي تعاون من هذا القبيل في وقت تشتد فيه المعارضة العربية لخطط إسرائيل ضم 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وذلك بموجب خطة سلام أمريكية.

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