تعمل على جمع الانتهاكات بحقه.. حملة للمطالبة بالإفراج عن سلمان العودة

وقال الحساب الحقوقي إن الاعتقال التعسفي للعودة حرمان لأطفاله وعائلته من الاجتماع به، والأقسى أن أولئك الأطفال و17 فرداً من عائلته رهن المنع التعسفي من السفر حتى إشعار آخر.

في الاعتقال التعسفي للدكتور #سلمان_العودة حرمان لأطفاله وعائلته من الاجتماع به، والأقسى أن أولئك الأطفال و 17 فرداً من عائلته رهن المنع التعسفي من السفر حتى إشعار آخر!

الحرية للعودة pic.twitter.com/vcSSdjn5fx — معتقلي الرأي (@m3takl) July 25, 2020

تعرض الشيخ #سلمان_العودة لعدة انتهاكات حقوقية منها:

– العزل الانفرادي

– تقييد اليدين والقدمين

– التسهير والحرمان من النوم

– تقديم الطعام له بكيس وهو مقيد اليدين

– العرض على محاكمات سرية pic.twitter.com/hMUaW0CbOG — معتقلي الرأي (@m3takl) July 25, 2020

وقال عبد الله نجل سلمان العودة إنهم "بصدد جمع الانتهاكات التي مورست ضد والده ورصدها، والخروقات غير الإنسانية المتعلقة بحقوقه الأساسية، والأحداث التالية من تعذيب وضغط وإيذاء، وجمع كل المعلومات حول المتورطين بالانتهاكات ضده".

نحن بصدد جمع كل الانتهاكات التي مورست ضد الوالد #سلمان_العودة ، ورصدها، والخروقات غير الإنسانية المتعلقة بحقوقه الأساسية منذ لحظة اعتقاله وقبلها، والأحداث التالية من تعذيب وضغط وإيذاء، وجمع كل المعلومات حول المتورطين بالانتهاكات ضده.. — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 25, 2020

وعبر مغردون عبر "تويتر"، عن شعورهم بالأسى، إثر استمرار السلطات السعودية بسجن ناشطين ودعاة لتعبيرهم عن آرائهم، مؤكدين أن اعتقال أصحاب الرأي المختلف هو اغتيالٌ للحرية.

في هذا اللقاء كان الشيخ سلمان فرج الله عنه يسأل عن أحوال المعتقلين في الإمارات، وأذكر أنه قال أن السجن تجربة أتمنى أن لاتتكرر.. فالخارج من السجن كالعائد من الموت إلى الحياة..

وها هي التجربة تتكرر معه مرةٌ أخرى، اللهم هون عليه شدة السجن وفرج عنه عاجلاً غير آجل..#سلمان_العودة pic.twitter.com/f9ib7JqFVA — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) July 25, 2020

لم تكن حياة الشيخ #سلمان_العودة وبقية المعتقلين المغيبة أصواتهم في خطر كما هو اليوم

والرحلون في السجون أو الذين أطلقوا قبيل رحيلهم شاهد لهذه المخاطر

ولا صوت يسمع من الداخل ولا مراجعة ولا رأي يوقف الكارثة في هيكل الدولة السعودية

اللهم غوثك للشيخ وكل رفاق ورفيقات المعتقل السياسي — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) July 25, 2020