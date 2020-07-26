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سياسة|السعودية

تعمل على جمع الانتهاكات بحقه.. حملة للمطالبة بالإفراج عن سلمان العودة

الداعية السعودي سلمان العودة
الداعية السعودي سلمان العودة
26/7/2020

 وقال الحساب الحقوقي إن الاعتقال التعسفي للعودة حرمان لأطفاله وعائلته من الاجتماع به، والأقسى أن أولئك الأطفال و17 فرداً من عائلته رهن المنع التعسفي من السفر حتى إشعار آخر.

وقال عبد الله نجل سلمان العودة إنهم "بصدد جمع الانتهاكات التي مورست ضد والده ورصدها، والخروقات غير الإنسانية المتعلقة بحقوقه الأساسية، والأحداث التالية من تعذيب وضغط وإيذاء، وجمع كل المعلومات حول المتورطين بالانتهاكات ضده".

وعبر مغردون عبر "تويتر"، عن شعورهم بالأسى، إثر استمرار السلطات السعودية بسجن ناشطين ودعاة لتعبيرهم عن آرائهم، مؤكدين أن اعتقال أصحاب الرأي المختلف هو اغتيالٌ للحرية.

المصدر : خدمة سند
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