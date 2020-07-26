بعد الغواصات المسيرة.. روسيا ستحوز أسلحة نووية أسرع من الصوت (فيديو)

وأضاف بوتين، الأحد، أنه لا يريد سباق تسلح، لكنه كثيرا ما يتحدث عن جيل جديد من الأسلحة النووية الروسية التي يقول إنها لا مثيل لها ويمكن أن تضرب أي مكان تقريبا في العالم. ويشكك بعض الخبراء الغربيين في مدى تطورها.

وتشمل الأسلحة، التي لم يجر نشر بعضها بعد، الغواصة النووية المسيرة (بوسيدون) والمصممة كي تحملها غواصات، وصاروخ كروز (تسيركون) الأسرع من الصوت الذي يمكن نشره على سطح السفن.

ويصعِّب هذا المزيج -السرعة والقدرة على المناورة والارتفاع- تتبع واعتراض الصواريخ الأسرع من الصوت، إذ يمكنها الانطلاق بسرعة تفوق سرعة الصوت خمس مرات.

وقال بوتين متحدثا في عرض سنوي بمناسبة يوم البحرية الروسية في سان بطرسبرغ يشهد استعراض أحدث السفن والغواصات النووية والطائرات التابعة للسلاح إن قدرات البحرية الروسية تتنامى وإنها ستحوز 40 سفينة جديدة هذا العام.

ولم يحدد متى ستحصل البحرية على الأسلحة الأسرع من الصوت، لكنه أشار إلى أن ذلك اليوم يقترب.

وقال "النشر الواسع النطاق للتكنولوجيات الرقمية التي لا مثيل لها في العالم، بما في ذلك الأنظمة الهجومية الأسرع من الصوت والغواصات المسيرة، سيعطي الأسطول مميزات فريدة وسيزيد من قدراته القتالية".

وفي بيان منفصل نشرته وكالات الأنباء الروسية، قالت وزارة الدفاع إن اختبار بيلغورود، أول غواصة قادرة على حمل غواصات بوسيدون المسيرة، جار وإن تجريب منظومات الأسلحة على وشك الانتهاك.

ونقلت وكالات الأنباء عن البيان "إتمام العمل جار بنجاح لصنع أنظمة أسلحة حديثة للبحرية".

وكان بوتين هدد العام الماضي بنشر صواريخ أسرع من الصوت على سفن وغواصات يمكنها أن ترابض خارج المياه الإقليمية الأمريكية إذا تحركت الولايات المتحدة لنشر أسلحة نووية متوسطة المدى في أوربا.

ولم تنشر واشنطن مثل هذه الصواريخ في أوربا، لكن موسكو قلقة من احتمال حدوث ذلك.

وتزيد واشنطن وموسكو قدراتهما الدفاعية وسط انهيار بعض اتفاقيات الحد من التسلح التي تعود لحقبة الحرب الباردة جراء تدهور العلاقات الروسية مع الغرب.

وفي العام الماضي، نشرت روسيا أول صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، بينما تهدف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى نشر مثل تلك الأسلحة من أوائل إلى منتصف هذا العقد.