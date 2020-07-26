انتقادات لاذعة لكاتب سعودي غازل اليهود عبر الإساءة للفلسطينيين

وقال الكاتب سعود الفوزان "عاشرت اليهود والفلسطينيين في أمريكا ووجدت الاختلاف، عندما احترقت شقتي، كان صاحب الشقة يهودي قال لا تشيل هم وسوف نؤثثها لك ولن تدفع دولارا واحدا".

عاشرت اليهود والفلسطينيين في امريكا ووجدت الاختلاف /عندما احترقت شقتي كان صاحب الشقه يهودي قال لاتشيل هم وسوف نؤثثها لك ولن تدفع دولار واحد وعندما اشتريت سياره من فلسطيني بامريكا وجدت أن السياره تحتاج مكينه وعندما ذهبت له قال بيننا وبينك العقد اشتريت ونحن بعنا — سعود الفوزان (@saudfozan1) July 25, 2020

وتابع "وعندما اشتريت سيارة من فلسطيني بأمريكا وجدت أن السيارة تحتاج ماكينة، وعندما ذهبت له قال بيننا وبينك العقد اشتريت ونحن بعنا".

ورد ناشطون على الفوزان بحسم، ومن بينهم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة، بقوله إن "شيطنة الفلسطيني هي موضة المرحلة؛ ومعها مديح أبناء العمّ، والحديث عن فرص اللقاء معهم".

إنه السخف والانحطاط.. والعنصرية أيضا.

الأمانة والخيانة والكرم والبخل؛ وسائر الأخلاقيات، يمكن أن تتوفر في كل الأديان والشعوب، وأحيانا في أسرة واحدة.

لا أظنه يجهل ذلك.

لكن شيطنة الفلسطيني هي "موضة" المرحلة؛ ومعها مديح أبناء العمّ، والحديث عن فرص اللقاء معهم.https://t.co/gOIjEK38XR — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 26, 2020

وعلق الناشط المصري عبدالله الشريف بالقول "يا صديقي لا تحكم على أمة من خلال موقف واحد فأنا مثلًا عندما ذهبت إلى الأمريكان استقبلوني وعندما ذهبت لولاة أمرك نشروني (قطعوني بالمنشار)"، في إشارة لما حدث مع الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي.

ياصديقي لا تحكم على أمة من خلال موقف واحد فأنا مثلا عندما ذهبت إلى الأمريكان استقبلوني وعندما ذهبت لولاة أمرك نشروني https://t.co/arspQoPwkY pic.twitter.com/bd8qOIKILK — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) July 26, 2020

وذكر آخرون تعامل السلطات السعودية مع المقيمين والوافدين في المملكة من كل الجنسيات، ومدى التعسف بحقهم، معتبرين التعميم "لغة الجهلاء" في مثل تلك المواقف.

وقال مغرد آخر "أخذت بأحسن مافعل اليهودي، وذكرت أسوأ ما فعل أخوك الفلسطيني،نظرة خبيثه ومسيئة لنا وللأسف إنك محسوب على إعلامنا".

استاذ سعود الفوزان / اسمح لي ان ااتيك بعشرات الالوف من القصص المشابهه التى يحلل فيها السعودي رزق وتعب اردني او سوري او مصري او لبناني حيث يستولي السعودي على تجارة المقيم او الوافد دون وازع من دين او ضمير . https://t.co/e7Fr7HJ6OB — Shukri Al Jamal (@ShukriAlJamal1) July 26, 2020

وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها الفوزان مثل تلك التصريحات المثيرة للجدل، ففي وقت سابق نشره تغريدة أفصح فيها عن رغبته في زيارة إسرائيل.

وقال في تغريدة أخرى "مليارات الدولارات ذهبت لإخواننا الفلسطينيين، ماذا كسبنا منهم غير الحقد وعدم احترام إخوانهم بالمملكة".

اخذت بأحسن مافعل عدوك اليهودي وذكرت اسواء مافعل اخوك الفلسطيني،نظرة خبيثه ومسيئة لنا وللأسف انك محسوب على اعلامنا،بغض النظر عن ما يقول الفلسطينيين عنا من كلمات مسيئه والتي اتوقع وبشده ان للصهاينه يد فيها،ولكن فلسطين والقدس ارض لنا اغتصبها اليهود ومن المعيب مساعدتهم في زعزعتنا.. https://t.co/fUrgTUl1sh — سععيد ✨ (@saeed_liver) July 26, 2020

كما أثار الجدل بتغريدة زعم فيها أن المسيحية "أكثر عدالة من الإسلام"، فيما يتعلق بحقوق المرأة، وفي موضع آخر وصف المحجبات في بلاده بـ"الأسيرات لمخلفات العثمانيين".

وقبل شهرين أثار جدلًا واسعًا بدعوته من خلال مقال بصحيفة الشرق السعودية، لرمي اللاجئين الروهينغيا في بلاده في البحر قائلا إنهم لا يستحقون الاحترام، بزعم ارتكابهم الجرائم والمخالفات النظامية في البلاد، بينما ينفي قادة الروهينغيا في العالم تلك الاتهامات التي تفتقر لأي دليل.

أنت تنظر بعين واحدة.

كم غدر يهودي، والغدر أصل عندهم، وكم صدق مسلم، والصدق أصل عندهم. https://t.co/EjVRBw5DYS — محمود طويل (@dtfVCIzm1NJTXCj) July 26, 2020

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التعميم هو لغة الجهلاء والحمقى وأصحاب العاهة الفكرية

كيف تحكم على الجميع من سلوك فردي!

(خالف تعرف) https://t.co/gM0HT5C9kx — صالح مطلق الهواوي (@AlshammarySaleh) July 26, 2020

السؤال لماذا لم تكتب هذا الموقف الا في 2020 رغم ان الموقف له العديد من السنوات 2025 ننتظر موقفك مع الهندوس

الاسلام امرنا بحب اخواننا المسلمين حتى لو كانت معاملتهم ليس طيبه الاسلام دين عقيده وليس دين هوى https://t.co/AkQjr9aSr9 — أبـو عبدالله (@fhdaij26) July 26, 2020

التعميم خطأ أخ سعود وما هو الهدف من هذه التغريده وخاصه في هذه الأيام الفضيله والمباركه..!!؟؟ — 🇸🇦 حازم النجار 🇸🇦 Hazem Alnajjar 🇸🇦 (@AlnajjarHazem1) July 25, 2020

التعميم لغة غير جيدة لكن دائمًا الشر يخص والخير كذلگ يخص .. https://t.co/5uNS5jiNJU — MOH| aммa |D .. (@moh_amma_d) July 25, 2020

https://twitter.com/ReaZJ2I60trTlyk/status/1287051828262248448?ref_src=twsrc%5Etfw

قول انا مع التطبيع وفك عمرك بلا لف ودوران والقرآن يقول لك : ( لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ) فلا كل اليهود ملائكة ولا كل الفلسطينيين شياطين فهون على نفسك يا بعدهم كلهم !!#داوديات https://t.co/QDx5D5dk8x — داود العلي (@dawood1972) July 26, 2020

موقف ايجابي واحد لا يدل على خير شعب بأكمله و موقف سلبي واحد لا يدل على سوء شعب بأكمله. تجاربك الشخصية لا تعكس صورة شعوب بأكملها.

تغريدة غير موفقة. — Al Mohannad Zahran (@mohannadzahran) July 25, 2020