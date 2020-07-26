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سياسة

انتقادات لاذعة لكاتب سعودي غازل اليهود عبر الإساءة للفلسطينيين

الكاتب السعودي، سعود الفوزان
الكاتب السعودي، سعود الفوزان
26/7/2020

وقال الكاتب سعود الفوزان "عاشرت اليهود والفلسطينيين في أمريكا ووجدت الاختلاف، عندما احترقت شقتي، كان صاحب الشقة يهودي قال لا تشيل هم وسوف نؤثثها لك ولن تدفع دولارا واحدا".

وتابع "وعندما اشتريت سيارة من فلسطيني بأمريكا وجدت أن السيارة تحتاج ماكينة، وعندما ذهبت له قال بيننا وبينك العقد اشتريت ونحن بعنا".

ورد ناشطون على الفوزان بحسم، ومن بينهم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة، بقوله إن "شيطنة الفلسطيني هي موضة المرحلة؛ ومعها مديح أبناء العمّ، والحديث عن فرص اللقاء معهم".

وعلق الناشط المصري عبدالله الشريف بالقول "يا صديقي لا تحكم على أمة من خلال موقف واحد فأنا مثلًا عندما ذهبت إلى الأمريكان استقبلوني وعندما ذهبت لولاة أمرك نشروني (قطعوني بالمنشار)"، في إشارة لما حدث مع  الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي.

وذكر آخرون تعامل السلطات السعودية مع المقيمين والوافدين في المملكة من كل الجنسيات، ومدى التعسف بحقهم، معتبرين التعميم "لغة الجهلاء" في مثل تلك المواقف.

وقال مغرد آخر "أخذت بأحسن مافعل اليهودي، وذكرت أسوأ ما فعل أخوك الفلسطيني،نظرة خبيثه ومسيئة لنا وللأسف إنك محسوب على إعلامنا".

وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها الفوزان مثل تلك التصريحات المثيرة للجدل، ففي وقت سابق نشره تغريدة أفصح فيها عن رغبته في زيارة إسرائيل.

وقال في تغريدة أخرى "مليارات الدولارات ذهبت لإخواننا الفلسطينيين، ماذا كسبنا منهم غير الحقد وعدم احترام إخوانهم بالمملكة".

كما أثار الجدل بتغريدة زعم فيها أن المسيحية "أكثر عدالة من الإسلام"، فيما يتعلق بحقوق المرأة، وفي موضع آخر وصف المحجبات في بلاده بـ"الأسيرات لمخلفات العثمانيين".

وقبل شهرين أثار جدلًا واسعًا بدعوته من خلال مقال بصحيفة الشرق السعودية، لرمي اللاجئين الروهينغيا في بلاده في البحر قائلا إنهم لا يستحقون الاحترام، بزعم ارتكابهم الجرائم والمخالفات النظامية في البلاد، بينما ينفي قادة الروهينغيا في العالم تلك الاتهامات التي تفتقر لأي دليل.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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