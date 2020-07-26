السودان: "تجمع المهنيين" وحركة متمردة يوقعان إعلانًا سياسيًا

واتفق الجانبان بموجب هذا الإعلان السياسي على أن السودان دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ديمقراطية، تعددية لا مركزية، تقوم على فصل الدين عن الدولة.

ونصّ الإعلان على أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات من دون تمييز، ويكون الشعب مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروات.

وأكد على ضمان حماية حرية المُعتقد وحرية العبادة وحرية الفكر والممارسة الدينية، وألا يقوم أي حزب على أساس ديني، وإلغاء جميع القوانين التي تقوم على أسس دينية، والرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافق على الدستور الدائم.

ودعا الإعلان إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى؛ لتصبح قوات قومية تؤدي مهامها بموجب الدستور، وتحمي الدستور وتدافع عن سيادة الدولة وأراضيها من المهدّدات الخارجية.

وحثّ الإعلان على تسليم المتهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، أمس السبت، انسحابه من هياكل (قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو التحالف الحاكم للفترة الانتقالية)، بعد أن وجه انتقادات لأدائها.

وجمّد التجمع، في 3 من يوليو/ تموز الجاري، عضوية 5 أجسام مهنية تابعة له بعد تصاعد حدة الخلافات الداخلية بين هيئات التجمع، الذي يعد أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي ضد الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي الأول من يناير/كانون ثان 2019، وقع تجمع المهنيين السودانيين على إعلان الحرية والتغيير، مع تحالفات سياسية ومسلحة شملت قوى الإجماع الوطني، وتحالف أحزاب وحركات مسلحة في قوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، ومنظمات مجتمع مدني.

وبدأت بالسودان في 21 من أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي.

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