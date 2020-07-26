البث الحي
سياسة|السودان

السودان: "تجمع المهنيين" وحركة متمردة يوقعان إعلانًا سياسيًا

الإعلان السياسي بين تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية- شمال
الإعلان السياسي بين تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية- شمال
26/7/2020

واتفق الجانبان بموجب هذا الإعلان السياسي على أن السودان دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ديمقراطية، تعددية لا مركزية، تقوم على فصل الدين عن الدولة.

ونصّ الإعلان على أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات من دون تمييز، ويكون الشعب مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروات.

وأكد على ضمان حماية حرية المُعتقد وحرية العبادة وحرية الفكر والممارسة الدينية، وألا يقوم أي حزب على أساس ديني، وإلغاء جميع القوانين التي تقوم على أسس دينية، والرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافق على الدستور الدائم.

ودعا الإعلان إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى؛ لتصبح قوات قومية تؤدي مهامها بموجب الدستور، وتحمي الدستور وتدافع عن سيادة الدولة وأراضيها من المهدّدات الخارجية.

وحثّ الإعلان على تسليم المتهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، أمس السبت، انسحابه من هياكل (قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو التحالف الحاكم للفترة الانتقالية)، بعد أن وجه انتقادات لأدائها.

وجمّد التجمع، في 3 من يوليو/ تموز الجاري، عضوية 5 أجسام مهنية تابعة له بعد تصاعد حدة الخلافات الداخلية بين هيئات التجمع، الذي يعد أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي ضد الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي الأول من يناير/كانون ثان 2019، وقع تجمع المهنيين السودانيين على إعلان الحرية والتغيير، مع تحالفات سياسية ومسلحة شملت قوى الإجماع الوطني، وتحالف أحزاب وحركات مسلحة في قوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، ومنظمات مجتمع مدني.

وبدأت بالسودان في 21 من أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي.

اقرأ أيضًا:

ولاة السودان المدنيون يشعلون فتيل أزمة سياسية

السودان: انسحاب "تجمع المهنيين" من هياكل "الحرية والتغيير".. ما الأسباب؟

السودان: تعيين 18 محافظا مدنيا جديدا

شاهد: مظاهرات في السودان غضبا للشريعة الإسلامية

السودان: غضب واسع بعد إقرار تعديلات قانونية تمس الشريعة

دارفور: إعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى ومصابين في أحداث محلية كتم (فيديو)

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين