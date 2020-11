اعتقالات وإصابات جراء اشتباكات بين محتجين والشرطة في سياتل الأمريكية (فيديو)

وقالت الشرطة إن أفرادها في مدينة بورتلاند المجاورة بولاية أوريغون استخدموا أسلحة غير مميتة في محاولات لتفريق آلاف المتظاهرين مساء السبت بعد أن أضرم بعض المتظاهرين النار في موقع بناء بأحد مراكز احتجاز القصر ومحكمة في كينج كاونتي.

وكتبت شرطة سياتل في منشور على تويتر أنها "ألقت القبض على 45 شخصا فيما يتصل بأعمال الشغب اليوم في المنطقة الشرقية".

وأضافت "21 فردا من الشرطة أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وقذائف ومتفجرات أخرى. تمكن معظم الأفراد من العودة إلى العمل. وعولج أحدهم في مستشفى من إصابة في الركبة".

This is in direct violation of Portland city policy.

Portland Police Bureau is in open rebellion against our elected leadership. https://t.co/hvIEVSPthd

— Henry Kraemer 🧦🌇🚎 (@HenryKraemer) July 26, 2020