اعتقالات وإصابات جراء اشتباكات بين محتجين والشرطة في سياتل الأمريكية (فيديو)

وقالت الشرطة إن أفرادها في مدينة بورتلاند المجاورة بولاية أوريغون استخدموا أسلحة غير مميتة في محاولات لتفريق آلاف المتظاهرين مساء السبت بعد أن أضرم بعض المتظاهرين النار في موقع بناء بأحد مراكز احتجاز القصر ومحكمة في كينج كاونتي.

وكتبت شرطة سياتل في منشور على تويتر أنها "ألقت القبض على 45 شخصا فيما يتصل بأعمال الشغب اليوم في المنطقة الشرقية".

وأضافت "21 فردا من الشرطة أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وقذائف ومتفجرات أخرى. تمكن معظم الأفراد من العودة إلى العمل. وعولج أحدهم في مستشفى من إصابة في الركبة".

This is in direct violation of Portland city policy. Portland Police Bureau is in open rebellion against our elected leadership. https://t.co/hvIEVSPthd — Henry Kraemer 🧦🌇🚎 (@HenryKraemer) July 26, 2020

وقالت الشرطة في وقت سابق إنها تعمل على تأمين وصول رجال الإطفاء في المدينة إلى موقع حريق أضرمه نحو 12 شخصا من بين مجموعة كبيرة من المتظاهرين.

وأثارت أساليب الشرطة الاتحادية في بورتلاند غضب القادة المحليين والديمقراطيين في الكونغرس الذين قالوا إن أفرادها لجؤوا للقوة المفرطة وشكوا من تجاوز إدارة الرئيس دونالد ترمب.

This is in direct violation of Portland city policy. Portland Police Bureau is in open rebellion against our elected leadership. https://t.co/hvIEVSPthd — Henry Kraemer 🧦🌇🚎 (@HenryKraemer) July 26, 2020

وقال المدعي الأمريكي للمنطقة الغربية في واشنطن برايان موران في بيان يوم الجمعة إن ضباطا اتحاديين يتمركزون في سياتل لحماية ممتلكات اتحادية.

ونشرت إدارة ترمب الشرطة الاتحادية أيضا في شيكاغو وكانساس سيتي وألبوكيرك ونيو مكسيكو رغم اعتراض رؤساء بلدياتها.

حياة السود مهمة

حياة السود مهمة (Black Lives Matter) هي حركة ناشطة نشأت في المجتمع الأمريكي الأفريقي تهدف إلى التخلّص من العنف ضد الأشخاص السود.

وتنظّم الحركة مظاهراتٍ ضدّ مقتل أفراد من العرق الأسود من قبل ضباط الشرطة بشكل منتظم، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتركز حول التنميط العنصري وعنف الشرطة واللامساواة القائمة على العنصرية في النظام القضائي في الولايات المتحدة.

وانطلقت الحملة في عام 2013 عقب محاكمة جورج زيمرمان في قضية إطلاق الرصاص وقتل الصبي الأمريكي ذو الأصل الأفريقي ترايفون مارتين.

وتصاعدت احتجاجات الحركة عقب مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصل أفريقي في 25 مايو/أيار الماضي في مدينة منيابولس، بولاية مينيسوتا، حيث قام ضابط شرطة بالضغط على عنقه لما يقارب 9 دقائق.